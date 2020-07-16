/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Рыба - источник...		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Рыба - источник...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39368
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.20 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В жару ничего тяжелого и жирного не хочется. Однако есть, в принципе, все-таки хочется. Окрошка - безусловный фаворит, но не одной же ею питаться. Обратите сейчас внимание на рыбу. Белок, у жирной - витамин D, вкусно, полезно, легко.
Читать статью

§ drakon
Re: Рыба - источник...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19618
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.20 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, посмотрел в морозилке.

Пока только такая, рыба.
В холодном виде - вкусная,очень... :lol:
Профайл

§ drakon
Re: Рыба - источник...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19618
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.20 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, хорошая рыба,океанская.

Но - дорогая. Мама, готовила
отцу,почти каждый день. Иногда
и нам - перепадало, когда мы
к ним, приезжали... :lol: :oops: :-P
Профайл

§ drakon
Рыба - источник...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19618
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.20 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да навалом, всякой рыбы в магазине.

И красной и белой,но вчера, кто-то,
говорил, что мы голубую рыбу - едим.
НЕт, не попадалась, мне... :lol: :-o
Профайл

§ alex_60
Рыба - источник...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8836
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.20 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да навалом, всякой рыбы в магазине.


Везёт. Жируете.
У нас только Килька в томатном соусе.
И то по талонам.
Профайл

§ drakon
Рыба - источник...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19618
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.20 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Везёт. Жируете.

Нет, Алекс, дорогая слишком,
Она. Так иногда берём, в основном,
солёную и копчёную... :lol: :-o
Профайл

§ Змея Подколодная
Рыба - источник...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1173
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 16.07.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я очень люблю один магазинчик рыбный, с его ассортиментом. Недавно попробовала эсколар, ни разу я в его сторону не смотрела. Зашел. Ну а семга слабосоленая вне конкуренции. Кстати, никогда не знала, что горбушу тоже можно посолить, как и семгу. Вкусно (но не семга конечно).
drakon
А что Вы на полуфабрикатах все сидите. Сами бы котлетки из минтая пожарили, милое дело, пальчики оближешь. Я рыбу обожаю всяческую, скоро от фосфора светиться наверно начну.
Профайл

§ drakon
Re: Рыба - источник...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19618
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.20 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
скоро от фосфора светиться наверно начну.


Вот тоже рыба. А фосфор в ней - есть?

Селёдка, называется.Уже разделанная и
заправлена маслом и луком... :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 86
Пользователей: 1
Всего: 87

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 40 Queries | 60 Files Loaded: 542.45 Ko | Raw HTML: 63.02 Ko -
^ Наверх