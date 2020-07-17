drakon Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 19618

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:49 Цитата: Victor Yang:

Если исходить из чистого дохода в 700 евро на семью (

Это если семья состоит из 2-х чнловек...

А если есть, детки, то Пахать - надо,

хотя им тоже пособие - платят...