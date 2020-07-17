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≡ Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39367
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.20 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ подписал два постановления. Первое - о режиме локдауна на выходные дни, второе - о строгих ограничительных мерах до 3 августа.
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* drakon
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19616
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.20 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если исходить из чистого дохода в 700 евро на семью (

Это если семья состоит из 2-х чнловек... :-o
А если есть, детки, то Пахать - надо,
хотя им тоже пособие - платят... :lol: :oops: :-P
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