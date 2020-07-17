



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39275 В выходные и праздничные дни работу ЦОНов запретить.Источник:

Сергей_я:

Я думаю разница в том, что без маникюра/педикюра/массажа можно прожить "качественно", а без стрижки уже нельзя.

Горожанин_kst:

Ну не бред ли?

[Исправлено: Victor Yang, 17.07.2020 - 15:24]