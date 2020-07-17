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≡ Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39367
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.20 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ подписал два постановления. Первое - о режиме локдауна на выходные дни, второе - о строгих ограничительных мерах до 3 августа.
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§ Сергей_я
Re: Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2998
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 17.07.20 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А там 11 пункт не противоречит 19?
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* drakon
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19616
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.20 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
А там 11 пункт не противоречит 19?

А если и противоречит?
Что тогда - будет?... :lol: :-o
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* Горожанин_kst
Re: Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1657
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 17.07.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А теперь объясните чем услуги парикмахера от услуг косметолога отличаются, в плане потенциальоой опасности заражения? А маникюр-педикюр? А массаж?
Ну не бред ли?
Или без стрижки в жару тяжело, а с остальным можно и потерпеть? Вы уж определитесь, господа хорошие! Если уж нам долго с этим жить, с вирусом, то вы дурью не майтесь, а строго наказывайте за несоблюдение норм, но на работу выпускайте всех, а не по дурацкому бзику и прихоти! Жрать всем хоцца!А для этого надо работать.
А значит, тем, кто сидит в кабинетах, и принимает решения за всех, работать вдвойне. Головой работать. А не только в неё есть!
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§ Vit
Re: Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9547
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.07.20 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постановление39. Пункт номер 3 перечеркивает и делает бессмысленным весь локдаун. Зачем сжимают график. Непонятно.
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§ abaika95
Re: Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4464
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.07.20 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/в плане потенциальоой опасности заражения? А маникюр-педикюр? А массаж?Ну не бред ли?/



Так у вас парикмахерская или все в месте?)) Месяц назад вы за парикмахерские только возмущались)




Цитата-/Или без стрижки в жару тяжело, а с остальным можно и потерпеть?/


Без стрижки действительно тяжело в жару а маникюр это уже для удовольствия)





Цитата-/Жрать всем хоцца!А для этого надо работать./


42500 дадут если запретили работу
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§ Сергей_я
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2998
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 17.07.20 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
А теперь объясните чем услуги парикмахера от услуг косметолога отличаются, в плане потенциальной опасности заражения? А маникюр-педикюр? А массаж?

Я думаю разница в том, что без маникюра/педикюра/массажа можно прожить "качественно", а без стрижки уже нельзя.
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§ electro
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 311
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 17.07.20 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Головой работать. А не только в неё есть!

Они в неё курят! Вот только непонятно что :-o

[Исправлено: electro, 17.07.2020 - 14:55]
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* drakon
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19616
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Без стрижки действительно тяжело в жару

Меня Барбара, уже 2 раза постригла.
Съэкономил на стрижке 10 Евро... :lol: ;-) ;-)
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§ shootnix
Re: Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в...
shootnix


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 14.05.20
Отправлено: 17.07.20 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередная смешная бумажка, чо. Люди, которые ее придумывают, наверное, на почту и в банки не ходят, в очередях в магазинах не стоят, на автобусах не ездят. И по улицам не ходят. И контроллеры горячей воды с температурой и признаками ОРВИ к ним в квартиру не ломятся.

Бардак, который сейчас происходит, он в головах людей, а не в скверах и парикмахерских, увы. Люди не понимаю до сих пор, что такое дистанция, как правильно носить маски и что сидеть надо дома, когда болеешь, а не ходить заражать других.
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§ abaika95
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4464
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.07.20 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Съэкономил на стрижке 10 Евро.../





А у вас что тоже парикмахерские закрыты в германии?) 10 евро для вас тьфу копейки же
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§ Victor Yang
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12942
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В выходные и праздничные дни работу ЦОНов запретить.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39275

Что-то тут они замахнулись не на свою компетенцию.
А постановление №40 не дублирует карантинные меры по всей стране?
Цитата:
Сергей_я:
Я думаю разница в том, что без маникюра/педикюра/массажа можно прожить "качественно", а без стрижки уже нельзя.

Согласен.
Цитата:
Горожанин_kst:
Ну не бред ли?

Не бред. Вполне обоснованно.

[Исправлено: Victor Yang, 17.07.2020 - 15:24]
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* drakon
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19616
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.20 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
10 евро для вас тьфу копейки же

У меня, есть личный парикмахер.
Из - наших людей.Берёт за стрижку 5 Евро.
Но она сейчас, в Караганде.
Не может вернуться... :lol: :-o
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§ Сергей kst
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 119
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 17.07.20 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Да уж.В жару с шевелюрой тяжело.А маникюр можно самому навести))
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§ Victor Yang
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12942
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.20 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
10 евро для вас тьфу копейки же

Если исходить из чистого дохода в 700 евро на семью (знакомые такое пособие получают), то получается 1,4%.
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