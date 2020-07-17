Сергей kst Увеличить тариф на электроэнергию просит ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 119

Регистрация: 01.04.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:27 Интересно,есть ли доля государства в этом АО Севказэнерго?

Поискал в интернете,не нашел,мб плохо искал.

Думаю,такие жизненно важные,стратегические отрасли,как газ,электричество ,вода,должны быть в подчинении у государства.Ну или хотя бы ,чтобы у государства были полномочия,регулировать политику цен таких гигантов.Хотя есть же антимонопольная служба,но она им нипочем,как слону дробина.Возможно,как вариант,это все ради субсидий от государства?

В общем, в итоге,цены снова поднимут на все,т.к.это все,производится на электрической тяге.



[Исправлено: Сергей kst, 17.07.2020 - 11:33]