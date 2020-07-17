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§ NG.kz
В Костанае волонтёры помогают разгружать кислородные баллоны в больницах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39367
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайские волонтёры откликнулись на призыв провизорных и инфекционных стационаров о помощи. Каждый день в городскую больницу приходят около 15 волонтёров, которые помогают в разгрузке кислородных баллонов и работают в регистратуре.
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§ Гриня
Re: В Костанае волонтёры помогают разгружать кислородные баллоны...
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 693
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 17.07.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы ребята-волонтеры,это бесспорно.Но есть но...Почему все работают без масок и средств индивидуальной защиты? Всё остальное население кошмарят дистанцией ,масками и общением только в кругу семьи,а тут ребята все родственники вместе живущие? Их хоть не оштрафуют за несоблюдение норм карантина? Или во время работы на благо больницы заразиться нестрашно?
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§ сайлау курманов
Re: В Костанае волонтёры помогают разгружать кислородные баллоны...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3899
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.07.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно, не цепляйтесь , всё равно без жесточайшего карантина вирус не победить. Набитые в тугую автобусы, украдкой пирующие и загорающие на пляжах народу никак не объяснишь, пока каждый не пройдет через это горнило
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§ Серый волк
Re: В Костанае волонтёры помогают разгружать кислородные баллоны...
Серый волк


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Сообщений: 11233
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 17.07.20 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гриня:
Молодцы ребята-волонтеры,это бесспорно.

1. На фото грубейшие нарушения правил обращения с опасным грузом. Баллоны незакреплены для предотвращения падения, отдельные стоящие брошены где попало.
2. Вес медицинского кислорода в баллоне 8,14-8,69кг. Разница между пустым и полным баллоном не может быть как написано в заметке Цитата:
Один такой пустой баллон весит 65-70 кг, а полный – 80 кг.)
.
Вес пустого Вес 40л под давление 150, (такие используют в больницах) обычно 67 кг.
3. Посторонних людей нельзя допускать к обращению с кислородными баллонами. Бардак с этим простыми словами приводит к том, что произошло в луганской больнице десяток лет назад, где был вопиющий бардак и идиоты кислородным баллоном организовали десяток трупов и разрушения.
4. При нахождении более десяти баллонов на кислородной рампе или месте разгрузки разгрузка должна производиться механизированным способом.
5. При потребности больницы в 80 баллонов в сутки, (если верить, а не приписали как с весом) в больнице 80 крайне тяжелых на кислороде из расчёта баллон/сутки на пациента.
При подобном расходе нужно не показуху изображать а немедленно ставить кислородную станцию, которая производит кислород из воздуха на месте. Что намного более безопасно.
Стоит такая станция не слишком дорого и ставится за сутки слаженной бригадой. Что в приличных больницах и делают. А не превращают её в бомбу нашпигованную баллонами да еще и в руках дилетантов не способных сложить вес тары выбитый на табличке и газа.
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§ Серый волк
Re: В Костанае волонтёры помогают разгружать кислородные баллоны...
Серый волк


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Сообщений: 11233
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 17.07.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильной работой градоначальников, ещё в начале эпидемии пошевелить хоть немного тем, что в голове, если конечно есть чем шевелить, и предположить, что скоро НУНО будет много кислорода.
Набрать номер специализированной организации, занимающейся установкой и отладкой кислородных станций и пока станцию комплектуют (день) найти средства для оплаты работ по установке и разводке. Из резервного фонда или плевать как.
Это ЧС надвигалась медленно.
Было три месяца!!!
Кислородная станция стоит мало. Производится массово. Главное использовать квалифицированную компанию. Первое что приходит, просто по памяти, это та компания, которая строит ядерно-медицинские центры по всей стране. И имеет качественное оборудование и кадры.
Элементарно открываем Google и две минуты поиска (две минуты господа бездарнейшие чиновники, а не два месяца!!!!). И видим что подобное оборудование поставлено этой фирмой даже в Камчатскую больницу, куда дорог сухопутных нет с континента! Погрузили в самолёт привезли и смонтировали!
https://www.kam24.ru/news/main/20200713/75450.html
Камчатские журналисты только название немного попутали :-)
Находим правильное название. Открываем фирму, контакты и специалистов.
Вызываем и делаем!
А таких чиновников, которые ничего не сделали, вместо этого сидели на задах ровно три месяца, а потом организовали дешманскую показуху для фото, да ещё и с грубейшими нарушениями ТБ, и риском устроить катастрофу, гнать самой поганой метлой из акиматов!
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§ abaika95
В Костанае волонтёры помогают разгружать кислородные баллоны в больницах
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4464
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.07.20 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/отдельные стоящие брошены где попало./




Так они стоящие или брошены? определись уже)





Цитата-/При подобном расходе нужно не показуху изображать а немедленно ставить кислородную станцию, которая производит кислород из воздуха на месте/



Ок все бросили,показуху не изображают и давай станцию делать,баллоны не нужны и в итоге куча трупов так?




Цитата-/Первое что приходит, просто по памяти, это та компания, которая строит ядерно-медицинские центры по всей стране. И имеет качественное оборудование и кадры./



По всей чьей стране? По России?



Цитата-/видим что подобное оборудование поставлено этой фирмой даже в Камчатскую больницу, куда дорог сухопутных нет с континента! Погрузили в самолёт привезли и смонтировали!/


Так привезли монтируют новость от 14 июля а в телеграм канале оперштаба Камчатки пишут на 16 июля что "пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией пройден с начала эпидемии уже выздоровило 49%" тоесть во время тоже все делают да?)




А вообщем да кислородные станции нужны бесспорно
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§ Хозяин
В Костанае волонтёры помогают разгружать кислородные баллоны в больницах
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 17.07.20 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Открываем фирму, контакты и специалистов. Вызываем и делаем!

СВ, не так всё легко и просто.
1. Это не специалисты/инженеры/медики, а "Инвестиционная компания, занимающаяся созданием и развитием масштабных медицинских проектов" они деньги дают на выгодные проекты.
2. Цена вопроса 100 млн рублей(примерно 600 млн тенге) и как я понял подведут кислород к 30 +50-70-100 коек, т.е. цена вопроса 0,8-1 млн руб(4,8-6 млн тенге) на одну кровать. Дороговато. И у нас в области планируют до 2000 коек довести больничный фонд - это если даже половину оснастить кислородом примерно 6 млрд тенге!?
3. Срок - в течение месяца! У костанайских больных вирусной пневманией нет этого месяца!
4. Вопрос решается покупкой кислородных концентраторов, весит один 15-30 кг, на колёсиках. Можно за сутки до 5-10 больных поочереди подпитать кислородом. Сейчас такие стоят от 400 тыс до 1 млн (5-10 л кислорода в час) легко можно перевозить. Включается в розетку 220В. Безопасны. Срок ввода в эксплуатацию - вынул из коробки, включил в розетку, нажал кнопку. Справится любая санитарка. Вот о таком оборудовании сейчас должны мечтать все грамотные управленцы от власти и медицины, если хотят реально людей спасать, а не понижать негативные материалы в СМИ до 10%
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