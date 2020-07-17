Горожанин_kst Re: Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1657

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:31 А теперь объясните чем услуги парикмахера от услуг косметолога отличаются, в плане потенциальоой опасности заражения? А маникюр-педикюр? А массаж?

Ну не бред ли?

Или без стрижки в жару тяжело, а с остальным можно и потерпеть? Вы уж определитесь, господа хорошие! Если уж нам долго с этим жить, с вирусом, то вы дурью не майтесь, а строго наказывайте за несоблюдение норм, но на работу выпускайте всех, а не по дурацкому бзику и прихоти! Жрать всем хоцца!А для этого надо работать.

А значит, тем, кто сидит в кабинетах, и принимает решения за всех, работать вдвойне. Головой работать. А не только в неё есть!