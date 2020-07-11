Козлов я Советы на каждый день #113





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1546

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:41 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ

Тут вспомнил как я заделывал трещины в шифере крыши гаража и делал для этого универсальный клей. Для него нужно всего: бензин и пенопласт. Я брал 0,5 л бензина, наливал в пластиковую емкость (отрезал от 5-литровки) и затем с нажимом опускал туда куски пенопласта. Бензин тут же растворял пенопласт, как масло на раскаленной сковороде. Предупреждаю сразу - пенопласта понадобится много. И так его растворять, пока сам бензин не захочет его принимать. В конечной фазе растворения необходимо перемешивать эту массу. У вас получится стекловидная масса, которой можно замазать трещины или склеить что-либо. Если трещина (как у меня в шифере) будет широкой, то смажьте полоски ткани этим клеем и наложите на трещину, сверху можете еще раз промазать. Использовать этот клей нужно в течение 30-40 минут, затем он застывает. А полностью он застынет на используемых местах через 2 часа. Я не пробовал на различных материалах, но,по-моему, он клеит все. Отличается долговечностью. У меня он на крыше уже лет пять, а держит без проблем, вода не протекает.

Удачи!