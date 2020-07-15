Butch Флуд и оффтопик (часть 4) #12303





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1042

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:14 Цитата: Добринцофф:



Ну перед ИИ стыдиться это есть суть психиатрия в запущенной стадии на самом деле Вот, а сам мой интерес к теме он чисто технический. То бишь в самой концепции ИИ мне интересна его конструкция, замысел если угодно. Но позволять этой адовой машине собирать обо мне информацию не хочется. ИИ ведь ничего не забывает, в то же время я недостаточно стар чтобы иметь низкую (приемлемую) вероятность не дожить до момента когда эта информация может быть использована в дурных целях, возможно против меня же. Опять же кто-либо может украсть пароль и начать писать всякую муть от моего имени. Газета с критическим уклоном как никак. Кто его знает как оно в будущем повернётся?!