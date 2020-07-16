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§ NG.kz
Как Covid-19 «короновал» дефицит
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39363
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.20 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тотальный дефицит жаропонижающих, противовирусных препаратов и антибиотиков в аптеках Костаная и области вызвал панику среди населения. Жители оценивают ситуацию как критическую и чуть ли не смертельную. Многие - в прямом смысле слова, потому что от наличия препарата, прописанного врачом в протоколе лечения, зачастую зависит жизнь их родных и близких. Фармацевты называют процесс с нехваткой препаратов «абсолютно неуправляемым». Принимаемые местной властью меры пока малоэффективны.
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§ alex_60
Как Covid-19 «короновал» дефицит
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8835
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
но если бы хотели понять - тогда задавали бы вопросы, интересовались у знающих людей, а не раскидывались бы безапелляционными "без проблем", "однозначно" и "по барабану"...


за месяц такая ситуация далеко не первая.
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§ electro
Как Covid-19 «короновал» дефицит
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 308
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 16.07.20 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:

Вы считаете, "СК-Фармация" белые и пушистые?
Один дистрибутор на всю страну?!!
100% люди кочегара, иначе бы антимонопольщики давно прикрыли бы эту лавочку
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* Сергей kst
Как Covid-19 «короновал» дефицит
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 16.07.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:

Услуг никому не оказываю,и уж тем более не обижаюсь :-) Каждый имеет право изложить свое мнение.Всегда принимаю конструктивную(без подколок) критику и анализирую.
Чесно говоря, немного не приятен был Ваш тонкий указ на мое сравнительно не давнее присутствие на сайте-Цитата(Но это было еще до вашей регистрации на сайте.)Уверен, тут все равны.Хотя может я и надумал.Если так, то беру свой сарказм по поводу общения с Марксом обратно.

[Исправлено: Сергей kst, 16.07.2020 - 17:11] :-)

[Исправлено: Сергей kst, 16.07.2020 - 17:31]
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* Сергей kst
Как Covid-19 «короновал» дефицит
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 16.07.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Ай я яй.Вы тут за ситуациями смотрящий?Для этого есть администрация сайта, модератор тобиш.
Тут чей-то ник мелькал-5копеек,не Ваш?

[Исправлено: Сергей kst, 16.07.2020 - 17:20]
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§ Змея Подколодная
Как Covid-19 «короновал» дефицит
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1173
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 16.07.20 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где лярды, выделенные на борьбу с вирусом. Где гуманитарка вся? Почему люди даже за свои кровные не могут купить лекарство в аптеках. Зато таджикам отправляем портативные аппараты ИВЛ. У нас уже нет нехватки ? Мы свою проблему решили? Или родственники так и будут таскать сами кислородные баллоны для своих больных? Государство самоизолировалось и кинула людей на выживание. С людей требуют даже в роддом тесты, которых нет. Лаборатории просто захлебнулись. Рентген нельзя сделать, Жемчужина лимит- 100 человек. Сегодня знакомая с утра уже в сотню эту не вошла. На операцию в Астану (или обследование) тоже требуют тест, ну который нигде сделать нельзя.
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§ elektron
Как Covid-19 «короновал» дефицит
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5384
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.07.20 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В Южной Корее эффективные менеджеры, которая за 40 лет из отсталой аграрной страны стала высокоразвитой и известной всему миру.

Что же пошло не так в КЗ?
Не то что я против, но и не за то что происходит.
А происходит следующее, Саке-Маке-Баке, вместо вливания перспективных кадров. Которые страну покидают.
Ещё три года назад, страну с Зимбабве сравнивали.
//Зимбабве сейчас, как Казахстан 20 лет назад - президент Мнангагва//

Тут подробнее ;-)

Только если Зимбабве в 2017-ом, как Казахстан 20-ть лет назад, то кто сегодня лучше живёт? :lol:
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§ Серый волк
Re: Как Covid-19 «короновал» дефицит
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11231
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 17.07.20 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто и случайно выяснилось, что сеть аптек в городе, это случайные барыги... нет. БАРЫГИИИИ,
жуликоватые, мелкие спекулянты, некоторые пришедшие даже из рекламного бизнесишки, что наверное хорошо известно редакции.
На таблетках просто оказалось барыжить доходнее чем не рекламе.

А регуляторные функции местной власти просто полностью как факт отустствуют.

Как собственно чинуши этой пресловутой власти заняты только барыжничанием на бюджетаах и попилах, в том числе и совсем не в переносном смысле буквальных попилах бабок бюджета на очурбанивании деревьев выращенных горожанами в городе.

У этих коррумпированных деграданитов не найдется ни одной приличной аптечной сети. у которой нормальное человеческое снабжение! Вообще ни одной в отличии от Зимбабве!
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§ Kairat stayer
Как Covid-19 «короновал» дефицит
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2007
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.07.20 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
//Зимбабве сейчас, как Казахстан 20 лет назад - президент Мнангагва//


На 20 лет от нас отстают. У Зимбаббе разведанные крупные месторождения платины и алмазов имеются, на саммите африканских стран об этом речь вели. Уже всякие эффективные программы, соглашения есть, будут разрабатывать месторождения, строить горно-обогатительные комплексы. Если всё правильно организуют, тогда нас могут догнать и перегнать, посмотрим в будущем.
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* Сергей kst
Как Covid-19 «короновал» дефицит
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 17.07.20 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Подскажите пожалуйста,или может ссылка есть.Мне просто интересно,кто разрабатывать будет эти месторождения.
Спасибо.
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