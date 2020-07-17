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≡ Увеличить тариф цены на электроэнергию просит ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Увеличить тариф цены на электроэнергию просит ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39363
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.20 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изменение цены прогнозируется на 12,4%. Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области сообщил, что рассмотрит заявку ТОО в соответствии с действующим законодательством.
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§ nmv85
Re: Увеличить тариф цены на электроэнергию просит ТОО...
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 17.07.20 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое время для увеличения цен на ком услуги. 42.500 же хватит растянуть на все.
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§ сайлау курманов
Re: Увеличить тариф цены на электроэнергию просит ТОО...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3898
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.07.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, конечно, кто-то бессовестные подняли там где-то не спросив никого, нам что отставать от них. Народ все стерпит, всё вынесут, только бы назвать бы еще
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§ Сергей_я
Re: Увеличить тариф цены на электроэнергию просит ТОО...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2996
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 17.07.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оплачиваем ремонт опор, которые полегли после непогоды.
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* Сергей kst
Re: Увеличить тариф цены на электроэнергию просит ТОО...
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 17.07.20 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно,есть ли доля государства в этом АО Севказэнерго?
Поискал в интернете,не нашел,мб плохо искал.
Думаю,такие жизненно важные,стратегические отрасли,как газ,электричество ,вода,должны быть в подчинении у государства.Ну или хотя бы ,чтобы у государства были полномочия,регулировать политику цен таких гигантов.Хотя есть же антимонопольная служба,но она им нипочем,как слону дробина.
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