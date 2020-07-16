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§ NG.kz
Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39363
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов сообщил, что заявления на выплату 42 500 тенге будут принимать до сентября. Некоторым гражданам социальную выплату 42 500 тенге за июль назначат проактивно.
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§ Сергей kst
Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 17.07.20 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Полностью согласен! В инсте только и ноют все, обвиняя государство в "мошенничестве", потому что они сказали что не будут выплачивать 42500 тем кто заплатил ЕСП единожды.

Биржан Нурымбетов также отметил, что неформально самозанятым гражданам для подачи заявки на единовременную выплату снова оплачивать ЕСП не нужно. "На этот раз мы не будем идти по пути неформально самозанятых, потому что в период ЧП все, кто считал себя таковыми, заплатили ЕСП. На этот раз никто платить ЕСП не будет. Мы будем ориентироваться на тот платёж, который они сделали период ЧП. Если самозанятый плательщик регулярный – вообще вопросов не возникает. А тех, которые заплатили один раз в период ЧП, мы просто проверим, привлекали ли мы их на какие-то работы, по "Дорожной карте занятости" или по программе "Енбек", являются ли они получателями пенсий и пособий", – сказал глава Минтруда.

[Исправлено: Сергей kst, 17.07.2020 - 08:13]

[Исправлено: Сергей kst, 17.07.2020 - 08:17]
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§ Victor Yang
Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12939
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.20 - 08:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Что делать парикмахерам и рестораторам,то же идти балоны и медикаменты разгружать?

Деньги ведь не пахнут, правда? Если нет основного источника доходов - почему бы не пойти временно поработать в другое место?
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§ ACROS
Re: Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 764
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 17.07.20 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На картинке обратно 2 000 тенге не хватает.
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§ Добринцофф
Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7373
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.07.20 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Деньги ведь не пахнут, правда? Если нет основного источника доходов - почему бы не пойти временно поработать в другое место?

В данном случае это выражение вообще не уместно.
Как известно изречение "деньги не пахнут" это для тех кто зарабатывает на жизнь не очень этичным способом.Что неэтичного есть при работе в больнице?
Да и я вот как то сомневаюсь ,что проектировщик с высшим образованием пойдёт таскать кислородные баллоны.
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§ Добринцофф
Re: Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7373
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.07.20 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вспомни, кто и куда шёл в 90-е годы..

Пишет товарищ,который что никуда не идти,свалил в благополучную Германию на всё готовое.
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§ Victor Yang
Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12939
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Да и я вот как то сомневаюсь ,что проектировщик с высшим образованием пойдёт таскать кислородные баллоны.

И очень зря сомневаешься. Не будет работы основной - пойду и таскать, и разгружать - лишь бы платили. Но пока не жалуюсь на отсутствие работы. В 90-е и кандидаты наук за прилавок становились, и инженеры полы мыли. Конечно, в долгосрочной перспективе, это не очень хорошо, но на месяц-другой - почему бы и нет?
Цитата:
Добринцофф:
это для тех кто зарабатывает на жизнь не очень этичным способом.Что неэтичного есть при работе в больнице?

Не согласен. К этичности это отношения не имеет.

[Исправлено: Victor Yang, 17.07.2020 - 10:39]
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§ alex_60
Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8835
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.20 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне вчера прислали смс .
с 1414.
просили подвердить проактивно.
подтвердил.
послал 1.
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