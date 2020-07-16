Цитата: Добринцофф:

Да и я вот как то сомневаюсь ,что проектировщик с высшим образованием пойдёт таскать кислородные баллоны.

И очень зря сомневаешься. Не будет работы основной - пойду и таскать, и разгружать - лишь бы платили. Но пока не жалуюсь на отсутствие работы. В 90-е и кандидаты наук за прилавок становились, и инженеры полы мыли. Конечно, в долгосрочной перспективе, это не очень хорошо, но на месяц-другой - почему бы и нет?

Цитата: Добринцофф:

это для тех кто зарабатывает на жизнь не очень этичным способом.Что неэтичного есть при работе в больнице?

Не согласен. К этичности это отношения не имеет.



[Исправлено: Victor Yang, 17.07.2020 - 10:39]