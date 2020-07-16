/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39362
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов сообщил, что заявления на выплату 42 500 тенге будут принимать до сентября. Некоторым гражданам социальную выплату 42 500 тенге за июль назначат проактивно.
Читать новость

§ Сергей kst
Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 17.07.20 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Полностью согласен! В инсте только и ноют все, обвиняя государство в "мошенничестве", потому что они сказали что не будут выплачивать 42500 тем кто заплатил ЕСП единожды.

Биржан Нурымбетов также отметил, что неформально самозанятым гражданам для подачи заявки на единовременную выплату снова оплачивать ЕСП не нужно. "На этот раз мы не будем идти по пути неформально самозанятых, потому что в период ЧП все, кто считал себя таковыми, заплатили ЕСП. На этот раз никто платить ЕСП не будет. Мы будем ориентироваться на тот платёж, который они сделали период ЧП. Если самозанятый плательщик регулярный – вообще вопросов не возникает. А тех, которые заплатили один раз в период ЧП, мы просто проверим, привлекали ли мы их на какие-то работы, по "Дорожной карте занятости" или по программе "Енбек", являются ли они получателями пенсий и пособий", – сказал глава Минтруда.

[Исправлено: Сергей kst, 17.07.2020 - 08:13]

[Исправлено: Сергей kst, 17.07.2020 - 08:17]
Профайл

§ Victor Yang
Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12938
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.20 - 08:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Что делать парикмахерам и рестораторам,то же идти балоны и медикаменты разгружать?

Деньги ведь не пахнут, правда? Если нет основного источника доходов - почему бы не пойти временно поработать в другое место?
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: юля елиссева

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 113
Пользователей: 2
Всего: 115

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 39 Queries | 60 Files Loaded: 542.45 Ko | Raw HTML: 49.92 Ko -
^ Наверх