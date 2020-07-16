Сергей kst Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 116

Регистрация: 01.04.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:12 Цитата: Victor Yang:

Полностью согласен! В инсте только и ноют все, обвиняя государство в "мошенничестве", потому что они сказали что не будут выплачивать 42500 тем кто заплатил ЕСП единожды.



Биржан Нурымбетов также отметил, что неформально самозанятым гражданам для подачи заявки на единовременную выплату снова оплачивать ЕСП не нужно. "На этот раз мы не будем идти по пути неформально самозанятых, потому что в период ЧП все, кто считал себя таковыми, заплатили ЕСП. На этот раз никто платить ЕСП не будет. Мы будем ориентироваться на тот платёж, который они сделали период ЧП. Если самозанятый плательщик регулярный – вообще вопросов не возникает. А тех, которые заплатили один раз в период ЧП, мы просто проверим, привлекали ли мы их на какие-то работы, по "Дорожной карте занятости" или по программе "Енбек", являются ли они получателями пенсий и пособий", – сказал глава Минтруда.



[Исправлено: Сергей kst, 17.07.2020 - 08:13]



[Исправлено: Сергей kst, 17.07.2020 - 08:17]