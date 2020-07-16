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§ NG.kz
Кожистые крылья в сумраке ночи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39362
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.20 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцы стали чаще встречаться с летучими мышами, но не все ведут себя по-человечески. Отношение к этим созданиям в прежние времена было как минимум настороженным, как максимум - враждебным. Связано это с суевериями и беспричинным страхом.
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§ Muad Dib
Re: Кожистые крылья в сумраке ночи
Muad Dib


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 16.07.20 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такие летучшие мышки :-)
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§ Vit
Re: Кожистые крылья в сумраке ночи
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9545
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.07.20 - 07:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ещё забыли сказать что они очень вкусные. Китайцы в курсе , они знают толк в еде
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