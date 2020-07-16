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§ NG.kz
Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39362
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов сообщил, что заявления на выплату 42 500 тенге будут принимать до сентября. Некоторым гражданам социальную выплату 42 500 тенге за июль назначат проактивно.
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§ electro
Re: Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 308
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 16.07.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если вы ответите "да", нажмёте единичку на сотовом телефоне, то мы получим это сообщение, и это будем считаться поданным заявлением. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39264?1594899032

Ну вот как назвать этих ...?
А если человек на другом номере давно, а если он потерял телефон / симку?
Ну вот что за бестолочи?
Меняйте алгоритм: не нажали в ответ, это значит "ДА", а нажали - сами в дураках.
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§ Victor Yang
Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12938
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.07.20 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
А если человек на другом номере давно, а если он потерял телефон / симку?

А если человек потерял документы? А если человек сменил фамилию или имя? А если человек умер?
Всё это регистрируется и если хочешь пользоваться электронными услугами - регистрируй номер в базе мобильных граждан - и будет тебе счастье.
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§ Змея Подколодная
Re: Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1173
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 16.07.20 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие ,блин, 42500? В горбольницу требуются рабочие руки, разгружать кислородные баллоны, медпрепараты, требуются регистраторы. Инстаграмм пестрит объявлениями- требуется, требуется. В одну из наших фарм компаний требуется человек на разгрузку мед препаратов. В супермаркеты требуются в торговый зал люди и т.д. Проще висеть на шее у добросовестных налогоплательщиков и ныть, при этом еще упрекая. В инсте комменты просто оборзевших людей. Самозанятые, вы когда налоги не платите и живете в свое удовольствие, чем думаете? А сейчас взвыли хором, попутав берега, при этом или делая вид, что искренне не понимаете , что такое ЕСП. Безработные? Чешите на биржу труда, вставайте на учет. Мамочки в декрете, вы и до карантина не работали, что и сейчас не будете работать, что у вас меняется то? Блин, скоро нас, кто работает и отчисляет честно налоги, не от МЗП, останется очень мало и мы уйдем также в сумрак. Не ну а чо? В наше время не комильфо работать и платить налоги.
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§ seroff
Re: Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 16.07.20 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:слышь змея это ты берега попутала иди в 50 лет балоны кислородные потаскай ,а потом рассуждай ,оборзели нахапавшиеся
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§ abaika95
Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4461
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.07.20 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/В наше время не комильфо работать и платить налоги./




Типичный современный монолог
2019 год
Преступный режим сосет кровь у народа, какие налоги? Они и так там хапают мы же бедные предпрениматели горбом своим зарабатываем и еще должны налоги плотить? Да щас,пусть подавяется я у этой власти ничего не просил пусть и у меня ничего не просят!
2020 год
Почему мне не выплачивают 42500!?!! Я гражданин этой страны,на моем горбу тут все держится! Я налоги плачу в бюджет!


И самое интересное таким выплатят а нуждающимся нет.....

Власть которая пытается потакать каждому лицемеру и наглецу (многодетным,владельцам армянских машин,таким предпренимателям) дождется когда последние государственники от нее открестятся....
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§ elektron
Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5384
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.07.20 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой, да я вас умоляю, какие налоги? на те три копейки налогов, стакан воды одному подать может хватит. Хватит бить себя в грудь. За счёт недр земли родимой всё на плаву.
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§ elektron
Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5384
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.07.20 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у некоторых за рубежом всё забито уже.
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§ elektron
Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5384
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.07.20 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А другим вон и баллон в 50-т уже в тяжесть, тоже бывает, лишь бы не работать.
Ну можно утки убирать за пациентами, тоже работа.
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§ Змея Подколодная
Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1173
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 16.07.20 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
слышь змея

А мы что, пили на брудершафт? В приличном обществе, к малознакомым людям принято обращаться на Вы. Так вот, не хотите грузчиком, идите регистратором в регистратуру. Нет? Ну в торговый зал супермаркета. Не статусно? А с протянутой рукой более престижно?
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§ Серый волк
Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11231
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 17.07.20 - 00:32
Комментарий проходит проверку.
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§ Добринцофф
Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7371
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.07.20 - 01:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
В горбольницу требуются рабочие руки, разгружать кислородные баллоны, медпрепараты, требуются регистраторы. Инстаграмм пестрит объявлениями- требуется, требуется. В одну из наших фарм компаний требуется человек на разгрузку мед препаратов

Что делать парикмахерам и рестораторам,то же идти балоны и медикаменты разгружать?
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§ drakon
Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19610
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.20 - 02:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Что делать парикмахерам и рестораторам

Вспомни, кто и куда шёл в 90-е годы... :oops: :-o
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§ maxsaf
Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7241
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.07.20 - 04:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
то же идти балоны и медикаменты разгружать?

Я бы точно пошел, если бы работу потерял. Во-первых там должны неплохо платить, во-вторых появился бы блат в мед. тусовке: ближе к лекарствам, знакомые врачи. Я бы им там ИВЛы чинил, парочку бы дома на прогон поставил, на всякий случай)) А те концентраторы кислорода мне вообще понравились, который в подарок от мечети. На балконе бы такой поставить, чтобы азот на улицу, кислород в хатку))
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§ Victor Yang
Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12938
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.20 - 07:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
В горбольницу требуются рабочие руки, разгружать кислородные баллоны, медпрепараты, требуются регистраторы. Инстаграмм пестрит объявлениями- требуется, требуется. В одну из наших фарм компаний требуется человек на разгрузку мед препаратов. В супермаркеты требуются в торговый зал люди и т.д. Проще висеть на шее у добросовестных налогоплательщиков и ныть, при этом еще упрекая. В инсте комменты просто оборзевших людей. Самозанятые, вы когда налоги не платите и живете в свое удовольствие, чем думаете? А сейчас взвыли хором, попутав берега, при этом или делая вид, что искренне не понимаете , что такое ЕСП. Безработные? Чешите на биржу труда, вставайте на учет. Мамочки в декрете, вы и до карантина не работали, что и сейчас не будете работать, что у вас меняется то? Блин, скоро нас, кто работает и отчисляет честно налоги, не от МЗП, останется очень мало и мы уйдем также в сумрак. Не ну а чо? В наше время не комильфо работать и платить налоги.

Полностью согласен! В инсте только и ноют все, обвиняя государство в "мошенничестве", потому что они сказали что не будут выплачивать 42500 тем кто заплатил ЕСП единожды.
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