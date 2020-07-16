Змея Подколодная Re: Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1173

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:52 Какие ,блин, 42500? В горбольницу требуются рабочие руки, разгружать кислородные баллоны, медпрепараты, требуются регистраторы. Инстаграмм пестрит объявлениями- требуется, требуется. В одну из наших фарм компаний требуется человек на разгрузку мед препаратов. В супермаркеты требуются в торговый зал люди и т.д. Проще висеть на шее у добросовестных налогоплательщиков и ныть, при этом еще упрекая. В инсте комменты просто оборзевших людей. Самозанятые, вы когда налоги не платите и живете в свое удовольствие, чем думаете? А сейчас взвыли хором, попутав берега, при этом или делая вид, что искренне не понимаете , что такое ЕСП. Безработные? Чешите на биржу труда, вставайте на учет. Мамочки в декрете, вы и до карантина не работали, что и сейчас не будете работать, что у вас меняется то? Блин, скоро нас, кто работает и отчисляет честно налоги, не от МЗП, останется очень мало и мы уйдем также в сумрак. Не ну а чо? В наше время не комильфо работать и платить налоги.