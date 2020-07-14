abaika95 Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19 #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4461

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:28 Цитата-/Когда какая-нибудь международная правозащитная организация говорит что мы на 100500-последнем месте в отношении свободы слова, журналистики, количеству полит.заключённых, и списке наименее коррумпированных стран/





1) на последнем месте свободы слова может быть,журналистики (типо журналисты у нас плохие?) На последнем месте по Количеству полит заключённых?? Что то вы где-то напутали,наверно не на последнем но и не на первом точно)









Цитата-/фанаты глаголят что нужно дождаться решения ВОЗ по этому вопросу./





В фанаты вы кого записываете тут?

Если речь обо мне то мне вообще плевать на ВОЗ и на то скрывают власти что-то или нет,по мне логичнее после 4 месяцев нытья от "самого умного народа" на свете что вируса нет,дать этому народу статистику, вот ребят апрель ныли что карантин не нужен? Вот каждый день 200 трупов, май ныли что на шашлычки охото? Вот вам данные что больницы забиты людьми,июнь ныли что локдауны и все меры это глупость а вот батька в Белоруссии победил вирус!? Вот вам ещё прирост трупов за день до 500 мы движемся к ситуации когда Италия миру покажется детским садом и тут вина обоюдная народа и правительства,все "хороши"