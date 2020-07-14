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≡ Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39362
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на заседании Правительства заявил, что в СМИ и соцсетях должно быть не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19. По данным ведомства, сейчас этот показатель составляет 24%.
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§ Тот самый
Re: Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10%...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 838
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 16.07.20 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24%? Т.е. у них в штате есть люди, которые и такую статистику ведут. Мдааа. Как говорил кот Матроскин "Средства у нас есть, у нас ума не хватает".

Цитата:
abaika95:
как даст ВОЗ окончательную оценку что это,тогда и будут включать


А что ВОЗ? Зачем их ждать? Можно пневмонийным проводить тест на антитела. Да большинству сейчас и ПЦР не делают при обращении.
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§ Butch
Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1041
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.07.20 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
А что ВОЗ? Зачем их ждать?

ВОЗ здесь вот при чём. Когда какая-нибудь международная правозащитная организация говорит что мы на 100500-последнем месте в отношении свободы слова, журналистики, количеству полит.заключённых, и списке наименее коррумпированных стран, фанаты РК громко и с оттенком брезгливости заявляют "кто такие все эти организации, и чего их мнение стОит, мы "сами с усами"" и всё в таком ключе. Но вот когда дело доходит до того что нашим "горячо-любимым" эффективным манагерам нужно нести реальную ответственность, за здоровье, за жизни своих граждан, то те же самые фанаты глаголят что нужно дождаться решения ВОЗ по этому вопросу.
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§ abaika95
Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4461
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.07.20 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Когда какая-нибудь международная правозащитная организация говорит что мы на 100500-последнем месте в отношении свободы слова, журналистики, количеству полит.заключённых, и списке наименее коррумпированных стран/


1) на последнем месте свободы слова может быть,журналистики (типо журналисты у нас плохие?) На последнем месте по Количеству полит заключённых?? Что то вы где-то напутали,наверно не на последнем но и не на первом точно)




Цитата-/фанаты глаголят что нужно дождаться решения ВОЗ по этому вопросу./


В фанаты вы кого записываете тут?
Если речь обо мне то мне вообще плевать на ВОЗ и на то скрывают власти что-то или нет,по мне логичнее после 4 месяцев нытья от "самого умного народа" на свете что вируса нет,дать этому народу статистику, вот ребят апрель ныли что карантин не нужен? Вот каждый день 200 трупов, май ныли что на шашлычки охото? Вот вам данные что больницы забиты людьми,июнь ныли что локдауны и все меры это глупость а вот батька в Белоруссии победил вирус!? Вот вам ещё прирост трупов за день до 500 мы движемся к ситуации когда Италия миру покажется детским садом и тут вина обоюдная народа и правительства,все "хороши"
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