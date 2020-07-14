Butch Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19 #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1041

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:18 Цитата: Тот самый:

А что ВОЗ? Зачем их ждать?

ВОЗ здесь вот при чём. Когда какая-нибудь международная правозащитная организация говорит что мы на 100500-последнем месте в отношении свободы слова, журналистики, количеству полит.заключённых, и списке наименее коррумпированных стран, фанаты РК громко и с оттенком брезгливости заявляют "кто такие все эти организации, и чего их мнение стОит, мы "сами с усами"" и всё в таком ключе. Но вот когда дело доходит до того что нашим "горячо-любимым" эффективным манагерам нужно нести реальную ответственность, за здоровье, за жизни своих граждан, то те же самые фанаты глаголят что нужно дождаться решения ВОЗ по этому вопросу.