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Страница 8 из 8«1...678
Куратор темы: Козлов я
§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.07.20 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Гнали обыкновенной шваброй, обмотанной мягким полотенцем

Сорри,что не сразу отвечаю, ремонтом дома занимаюсь. Швабра- это тоже способ, но лишь бы в ней не нашлось чего-нибудь острого.
Цитата:
ACROS:
Прогрели бытовой тепловой пушкой всю поверхность потолка.

Да, всю поверхность прогреть бытовой пушкой- это профессионально! Я писал, в первую очередь для тех, кто автоматически хватается за первое попавшееся средство для сушки. Спасибо за дополнения к совету!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.07.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без слов
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.07.20 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЕСЛИ У ВАС НЕТ БОЛГАРКИ
Если у вас нет болгарки,но нужно что-то отрезать или отшлифовать, но есть точило, то поставьте на его место диск от болгарки и вся проблема исчезнет.


Просто все поменяется местами - болгарка станет стационарной, а материалы будете приносить к ней. Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.07.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДИСК БОЛГАРКИ ИЗ БУМАГИ
Если у вас сложилась ситуация с дефицитом дисков от болгарки и необходимо сделать с ней легкую работу, то, как временную меру, можно сделать диск самому из бумаги. Берется 3-4 листа бумаги форматом А4 (чем толще-тем лучше), рисуются при помощи циркуля и вырезаются из нее круги по размеру диска.


Затем эти круги проклеиваются между собой канцелярским клеем. Причем при склейке тщательно разглаживайте бумагу, чтобы не было морщин и вздутий, иначе может возникнуть биение. Просушите получившийся круг и вырежьте отверстие в центре. Не делайте сначала склейку листов бумаги, а потом обрезку,т.к при обрезке диск потом будем гнуться и станет кривым.


Получившимся диском можно резать пластик, небольшие бруски дерева, даже тонкий алюминий. Но это временная мера, все равно диск придется покупать.


Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.07.20 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то все про болгарку да про болгарку. Несколько шутливых советов, реализация которых имеет место быть.
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.07.20 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КРЕПЕЖ МОЛОТКА НА РУЧКУ
1 способ. Расклиненый молоток все равно имеет свойство слетать с ручки. Для предотвращения этого нужно,чтобы ручка немного выдавалась сверху молотка. Возьмите гвоздь, замерьте,чтобы он выступал по бокам молотка.


Согните его в тисках скобой и отпилите шляпку гвоздя ножовкой по металлу.



Затем просверлите в выдающейся сверху ручке два отверстия.


Вставьте в отверстия скобу и загните ее концы.


Теперь молоток ни за что не слетит с ручки.

2 способ. Насадить ручку без клина.
Бывает,что ручка молотка ломается.


В таком случае вам понадобится кусок резины велосипедной камеры и смазка типа солидола или литола. Обстругиваете конец ручки молотка строго по его отверстию. От этого будет зависеть, будет молоток раскачиваться или нет.


Резину немного смазываете смазкой,для того,чтобы ручка легче насаживалась.


Затем оборачиваете конец ручки резиной и вставляете в отверстие молотка. Постукивая торцом ручки о твердую поверхность, насаживаете молоток на ручку.


Когда молоток сядет на свое место, обрежьте ножом концы резины сверху и снизу.


Такой молоток будет долго держаться без всякого клина. Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.07.20 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, если вам нужно отпилить шляпку от гвоздя или головку болта,то не нужно долго вжикать ножовкой по металлу. Возьмите тот же болт, вставьте его в дрель. А тисками зажмите полотно от ножовки по металлу. Теперь вы можете отпилить головку не применяя физической силы. Только не держите болт на одном месте,чтобы полотно не нагревалось тоже в одном месте. Проводите вращающимся болтом по всей длине полотна. Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.07.20 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ
Тут вспомнил как я заделывал трещины в шифере крыши гаража и делал для этого универсальный клей. Для него нужно всего: бензин и пенопласт. Я брал 0,5 л бензина, наливал в пластиковую емкость (отрезал от 5-литровки) и затем с нажимом опускал туда куски пенопласта. Бензин тут же растворял пенопласт, как масло на раскаленной сковороде. Предупреждаю сразу - пенопласта понадобится много. И так его растворять, пока сам бензин не захочет его принимать. В конечной фазе растворения необходимо перемешивать эту массу. У вас получится стекловидная масса, которой можно замазать трещины или склеить что-либо. Если трещина (как у меня в шифере) будет широкой, то смажьте полоски ткани этим клеем и наложите на трещину, сверху можете еще раз промазать. Использовать этот клей нужно в течение 30-40 минут, затем он застывает. А полностью он застынет на используемых местах через 2 часа. Я не пробовал на различных материалах, но,по-моему, он клеит все. Отличается долговечностью. У меня он на крыше уже лет пять, а держит без проблем, вода не протекает.
Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.07.20 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЗАЖИВИТЬ ПОРЕЗЫ
С бритвенным станком сейчас знакомы все. Раньше были в моде электробритвы,но со временем мы поняли, что лучше станка пока ничего не придумано. Им пользуются как мужчины (для них он и был придуман), так и женщины для эпиляции.


Но нередко при бритье случаются порезы. И, чтобы быстро избавиться от них, нужно всего лишь обеззаразить порез, затем на 2-3 минуты приложить к нему щепотку крахмала. Опять промыть место и повторить процедуру. На следующее утро порез будет еле виден. Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.07.20 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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