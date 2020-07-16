Змея Подколодная Как Covid-19 «короновал» дефицит #34





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1172

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:10 Где лярды, выделенные на борьбу с вирусом. Где гуманитарка вся? Почему люди даже за свои кровные не могут купить лекарство в аптеках. Зато таджикам отправляем портативные аппараты ИВЛ. У нас уже нет нехватки ? Мы свою проблему решили? Или родственники так и будут таскать сами кислородные баллоны для своих больных? Государство самоизолировалось и кинула людей на выживание. С людей требуют даже в роддом тесты, которых нет. Лаборатории просто захлебнулись. Рентген нельзя сделать, Жемчужина лимит- 100 человек. Сегодня знакомая с утра уже в сотню эту не вошла. На операцию в Астану (или обследование) тоже требуют тест, ну который нигде сделать нельзя.