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≡ Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39362
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на заседании Правительства заявил, что в СМИ и соцсетях должно быть не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19. По данным ведомства, сейчас этот показатель составляет 24%.
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§ Тот самый
Re: Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10%...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 838
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 16.07.20 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24%? Т.е. у них в штате есть люди, которые и такую статистику ведут. Мдааа. Как говорил кот Матроскин "Средства у нас есть, у нас ума не хватает".

Цитата:
abaika95:
как даст ВОЗ окончательную оценку что это,тогда и будут включать


А что ВОЗ? Зачем их ждать? Можно пневмонийным проводить тест на антитела. Да большинству сейчас и ПЦР не делают при обращении.
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* Butch
Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1041
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.07.20 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
А что ВОЗ? Зачем их ждать?

ВОЗ здесь вот при чём. Когда какая-нибудь международная правозащитная организация говорит что мы на 100500-последнем месте в отношении свободы слова, журналистики, количеству полит.заключённых, и списке наименее коррумпированных стран, фанаты РК громко и с оттенком брезгливости заявляют "кто такие все эти организации, и чего их мнение стОит, мы "сами с усами"" и всё в таком ключе. Но вот когда дело доходит до того что нашим "горячо-любимым" эффективным манагерам нужно нести реальную ответственность, за здоровье, за жизни своих граждан, то те же самые фанаты глаголят что нужно дождаться решения ВОЗ по этому вопросу.
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