fazilova1965 Пропала вода в п. Тобол #1





(Пользователи) Сообщений: 1

Регистрация: 15.07.19 (Пользователи) Отправлено: - 20:11 Здравствуйте! Из года в год наш поселок Тобол район Беимбета майлина, с наступлением тепла остается без воды.Два года назад мы уже обращались в Вашу газету, и после отъезда ваших сотрудников вода в поселке сказочным образом появилась. Но на следующий год все опять повторилось. Проложили новую трассу, но проблема с водой только усилилась.В это тяжелое время, когда пропагандируется частое мытье рук, усиленная санитария, мы вынуждены жить в антисанитарии. Создан график подачи воды, но на верхних этажах вода и не капает.Задала вопрос в ГКП ; вода отключается на всю ночь, тогда почему с утра ее у нас нет? Ответ фантастический;не хватает.Несколько раз обращалась в ГКП, но инженер ведет себя неадекватно, к людям относится как к быдлу, видно чувствует свою безнаказанность. Возлагаем на Вас большие надежды. Пожалуйста приезжайте к нам в поселок и может быть опять сказочным образом у нас появится вода. Помогите разобраться в данной ситуации.