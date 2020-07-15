/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Участок улицы Карбышева перекроют на 3 недели в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Участок улицы Карбышева перекроют на 3 недели в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39362
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.20 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила служба IKomek со ссылкой на пресс-службу ГКП «КТЭК» в своем Instagram, сейчас компания занимается заменой сетей теплоснабжения на этом отрезке улицы. В связи с ремонтом изменятся маршруты движения автобусов.
Читать новость

§ KOS77
Re: Участок улицы Карбышева перекроют на 3 недели в Костанае
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 743
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 15.07.20 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В инстаграме ума хватило предупредить, а предварительно выставить знаки согласно схеме объезда видимо уже нет...!? Все (легковые и грузовые) едут через ближайшие дворы. Вообще непонятно, для чего весь перекресток закрывать, если труба через Чернышевского прокладывается?
Профайл

§ alex_60
Re: Участок улицы Карбышева перекроют на 3 недели в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8834
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.20 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закрыли перекрёсток Карбышева Чернышевского?
Сегодня поехал в объезд, но смотрю машины о обоих сторон в сторону него двигались вечером.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 78
Пользователей: 2
Всего: 80

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 38 Queries | 60 Files Loaded: 542.45 Ko | Raw HTML: 47.96 Ko -
^ Наверх