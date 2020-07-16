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§ NG.kz
Минюст: Физлиц могут оштрафовать за проведение семейных торжеств и вход в магазин или аптеку без маски
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39362
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.20 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр юстиции РК Марат Бекетаев разъяснил, в каких случаях физических лиц будут штрафовать за нарушение карантинных требований. Он пояснил, что за выход без маски на улицу привлекать казахстанцев к ответственности не должны
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§ Добринцофф
Re: Минюст: Физлиц могут оштрафовать за проведение семейных...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7370
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.07.20 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А если вы зайдёте в аптеку или в магазин без маски, тогда уже наступает ответственность, так как это уже является закрытым помещением", – разъяснил министр юстиции.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39262?1594905618

Ну неужели ,дошло наконец то.
Теперь ещё пару показательных облав устроить надо,по аналогии с теми как в магазины залетали с толпой журналистов,камерами и будет порядок как в Китае.
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