alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #4252





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8833

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:13 Цитата: drakon: что там в Мире случилось

Нефть стоит. 43 с небольшим брент. Распродажа наверное у вас. Бензин наверное из той нефти которая по 25 была.