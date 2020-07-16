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§ NG.kz
Еще и еще холоднее
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39362
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.20 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продолжаем тему кофейных лайфхаков. Соус для мороженого и десертов уже был. Теперь еще одна идея к вашим услугам. Многие в жару пьют кофе и чай остывшими. Чтобы напитки стали гораздо холоднее, в них можно добавить кубики льда.
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§ drakon
Re: Еще и еще холоднее
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19609
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.20 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такой, кофе пьют у нас, холодный.

Ледяной, называется.Готовится с холодным
молоком. Наверное и лёд,можно в него
кидать или мороженное... :lol: :oops: :-P
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