electro Re: Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 308

Регистрация: 01.01.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:34 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39264?1594899032 Если вы ответите "да", нажмёте единичку на сотовом телефоне, то мы получим это сообщение, и это будем считаться поданным заявлением. Источник:

Ну вот как назвать этих ...?

А если человек на другом номере давно, а если он потерял телефон / симку?

Ну вот что за бестолочи?

Меняйте алгоритм: не нажали в ответ, это значит "ДА", а нажали - сами в дураках.