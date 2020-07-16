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§ NG.kz
Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39361
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов сообщил, что заявления на выплату 42 500 тенге будут принимать до сентября. Некоторым гражданам социальную выплату 42 500 тенге за июль назначат проактивно.
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§ electro
Re: Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 308
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 16.07.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если вы ответите "да", нажмёте единичку на сотовом телефоне, то мы получим это сообщение, и это будем считаться поданным заявлением. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39264?1594899032

Ну вот как назвать этих ...?
А если человек на другом номере давно, а если он потерял телефон / симку?
Ну вот что за бестолочи?
Меняйте алгоритм: не нажали в ответ, это значит "ДА", а нажали - сами в дураках.
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§ Victor Yang
Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12936
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.07.20 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
А если человек на другом номере давно, а если он потерял телефон / симку?

А если человек потерял документы? А если человек сменил фамилию или имя? А если человек умер?
Всё это регистрируется и если хочешь пользоваться электронными услугами - регистрируй номер в базе мобильных граждан - и будет тебе счастье.
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