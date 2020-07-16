Сергей kst Как Covid-19 «короновал» дефицит #32





(Полноправные пользователи) Сообщений: 115

Регистрация: 01.04.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:10 Цитата: Yorik:



Услуг никому не оказываю,и уж тем более не обижаюсь Каждый имеет право изложить свое мнение.Всегда принимаю конструктивную(без подколок) критику и анализирую.

Чесно говоря, немного не приятен был Ваш тонкий указ на мое сравнительно не давнее присутствие на сайте-Цитата(Но это было еще до вашей регистрации на сайте.)Уверен, тут все равны.Хотя может я и надумал.Если так, то беру свой сарказм по поводу общения с Марксом обратно.



[Исправлено: Сергей kst, 16.07.2020 - 17:11]



[Исправлено: Сергей kst, 16.07.2020 - 17:31]