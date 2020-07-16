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§ NG.kz
Как Covid-19 «короновал» дефицит
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39361
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.20 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тотальный дефицит жаропонижающих, противовирусных препаратов и антибиотиков в аптеках Костаная и области вызвал панику среди населения. Жители оценивают ситуацию как критическую и чуть ли не смертельную. Многие - в прямом смысле слова, потому что от наличия препарата, прописанного врачом в протоколе лечения, зачастую зависит жизнь их родных и близких. Фармацевты называют процесс с нехваткой препаратов «абсолютно неуправляемым». Принимаемые местной властью меры пока малоэффективны.
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§ alex_60
Как Covid-19 «короновал» дефицит
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8832
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
но если бы хотели понять - тогда задавали бы вопросы, интересовались у знающих людей, а не раскидывались бы безапелляционными "без проблем", "однозначно" и "по барабану"...


за месяц такая ситуация далеко не первая.
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§ electro
Как Covid-19 «короновал» дефицит
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 308
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 16.07.20 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:

Вы считаете, "СК-Фармация" белые и пушистые?
Один дистрибутор на всю страну?!!
100% люди кочегара, иначе бы антимонопольщики давно прикрыли бы эту лавочку
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§ Сергей kst
Как Covid-19 «короновал» дефицит
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 16.07.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:

Услуг никому не оказываю,и уж тем более не обижаюсь :-) Каждый имеет право изложить свое мнение.Всегда принимаю конструктивную(без подколок) критику и анализирую.
Чесно говоря, немного не приятен был Ваш тонкий указ на мое сравнительно не давнее присутствие на сайте-Цитата(Но это было еще до вашей регистрации на сайте.)Уверен, тут все равны.Хотя может я и надумал.Если так, то беру свой сарказм по поводу общения с Марксом обратно.

[Исправлено: Сергей kst, 16.07.2020 - 17:11] :-)

[Исправлено: Сергей kst, 16.07.2020 - 17:31]
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§ Сергей kst
Как Covid-19 «короновал» дефицит
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 16.07.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Ай я яй.Вы тут за ситуациями смотрящий?Для этого есть администрация сайта, модератор тобиш.
Тут чей-то ник мелькал-5копеек,не Ваш?

[Исправлено: Сергей kst, 16.07.2020 - 17:20]
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