Цитата: Ksy:

Работаю в этой сфере лет 15. Чисто технически заводы никакне смогут отпускать напрямую аптекам. Так могут писать лишь те, кто не знает тонкостей. Аптек по области очень много. Как Вы представляете отпустить? А довозить до аптеки как? У каждого дистрибьютора есть график поставок лекарств в тот или иной район. Если напрямую с завода отпускать то бардак будет во-первых. Во вторых, не купит аптека лекарств на такую сумму, что бы оправдалась доставка. Да и по скорости доставки тоже вопрос...А потом контролировать оплату. Так отпустили дистру в Костанай отвезли и все.. А там уже в какой хотите район или город отвозите сами.



Ну Вы прямо такие громадные проблемы тут озвучили,для нас несведущих в тонкостях спекуляции на лекарствах,откуда же понять ,как решить все эти напасти.



Чисто технически не смогут-это почему же?Было бы желание и главное цель!У фармзавода нет отдела сбыта,телефона,интернета? Все сети аптек,которые прекрасно знают свои объемы,спокойно могут обращаться на прямую к производителю.Но есть дистрибьютор,который наворачивает цены за свои по сути транспортные услуги.С логистикой нет абсолютно никаких проблем,и доставку можно однозначно организовать НЕ в убыток.Множество грузового транспорта,грузы идут сборные ,можно найти попутный.Сам не реже 2х раз в месяц пользуюсь доставкой-элементарно и быстро.Вы думаете,что в сети аптек, не найдется нормального снабженца или логиста,который решит проблему с доставкой?? Другое дело-это ни кому не нужно,вот и все.Все на старых рельсах,завод произвел,оценил,дистриб купил-накинул цену,все довольны,кроме конечного покупателя.Аптекам тоже по барабану,есть "булочки"-нет "булочек"- сами виноваты-сожрали все,зачем вам столько,меньше нужно жрать...