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§ NG.kz
Как Covid-19 «короновал» дефицит
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39359
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.20 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тотальный дефицит жаропонижающих, противовирусных препаратов и антибиотиков в аптеках Костаная и области вызвал панику среди населения. Жители оценивают ситуацию как критическую и чуть ли не смертельную. Многие - в прямом смысле слова, потому что от наличия препарата, прописанного врачом в протоколе лечения, зачастую зависит жизнь их родных и близких. Фармацевты называют процесс с нехваткой препаратов «абсолютно неуправляемым». Принимаемые местной властью меры пока малоэффективны.
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§ dandiv
Re: Как Covid-19 «короновал» дефицит
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 870
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 16.07.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А меня интересует другой вопрос: Лекарства, которые были привезены Казахстанского производства или это гуманитарная помощь, которая недавно прибыла с России?
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§ 5555
Re: Как Covid-19 «короновал» дефицит
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 02.03.15
Отправлено: 16.07.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
может дело в помощи?

ну как бы да и нет. СССР делал производство для внутреннего потребления. А США просто дало рынок сбыта. Но при этом США ввело и до сих пор не снимает блокаду КНДР. соотвественно КНДР может развиваться только за свой счет, а от этого не большие показатели...
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§ Kairat stayer
Как Covid-19 «короновал» дефицит
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2005
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.07.20 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Проводя параллель между нами и Кореей,можно сказать ,что 30 лет мы уже "потратили",готовясь к рывку вперед,осталось сделать его(рывок),и за 10 лет догнать и даже обогнать Корею,став такими же или даже лучьше..Автопром у нас уже есть "свой",а технологии придумаем,вот вакцину разрабатывают наши ученые,еще чего-нить разработаем.


Посмотрим, по поводу разработок различных государственных программ 18 марта 2019 года в посте за №608 по ссылке своё субъективное мнение отмечал, цитирую:

Кайрат стайер: Цели действительно амбициозные, чиновники разработали госпрограммы, вопрос как они в реальной жизни сработают? Наши чиновники тоже всякие программы разрабатывают, возможно по их разработкам в 30 в мире входим, может даже 20, критики постоянно их критикуют...

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=798347&topic_id=36524&forumid=2
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§ Сергей_я
Re: Как Covid-19 «короновал» дефицит
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2995
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.07.20 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Прекращайте, это не ажиотаж, а реальный спрос. Больных в 100 раз больше чем выдаёт официальная статистика, потому что:Цитата: В больницу не берут ни с температурой, ни с воспалением легких. Прописали лечение по телефону, идешь в аптеку, а там ничего нет

Ну в 100 раз конечно перегнули. Не может 6 млн больных быть. Согласен с тем, что больных намного больше, думаю в среднем 150-200 тыс., но из каждых 10-20 таких людей, переболевших дома, парацетамол нужен максимум 2-3 людям. Конечно есть люди которые готовы вообще любую температуру сбивать, хотя врачи рекомендуют начинать сбивать после 38 и выше.
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§ Сергей kst
Как Covid-19 «короновал» дефицит
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 16.07.20 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
возможно по их разработкам в 30 в мире входим, может даже 20

А возможно в 10ку.
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§ Сергей kst
Как Covid-19 «короновал» дефицит
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 16.07.20 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ksy:
Работаю в этой сфере лет 15. Чисто технически заводы никакне смогут отпускать напрямую аптекам. Так могут писать лишь те, кто не знает тонкостей. Аптек по области очень много. Как Вы представляете отпустить? А довозить до аптеки как? У каждого дистрибьютора есть график поставок лекарств в тот или иной район. Если напрямую с завода отпускать то бардак будет во-первых. Во вторых, не купит аптека лекарств на такую сумму, что бы оправдалась доставка. Да и по скорости доставки тоже вопрос...А потом контролировать оплату. Так отпустили дистру в Костанай отвезли и все.. А там уже в какой хотите район или город отвозите сами.


Ну Вы прямо такие громадные проблемы тут озвучили,для нас несведущих в тонкостях спекуляции на лекарствах,откуда же понять ,как решить все эти напасти.

Чисто технически не смогут-это почему же?Было бы желание и главное цель!У фармзавода нет отдела сбыта,телефона,интернета? Все сети аптек,которые прекрасно знают свои объемы,спокойно могут обращаться на прямую к производителю.Но есть дистрибьютор,который наворачивает цены за свои по сути транспортные услуги.С логистикой нет абсолютно никаких проблем,и доставку можно однозначно организовать НЕ в убыток.Множество грузового транспорта,грузы идут сборные ,можно найти попутный.Сам не реже 2х раз в месяц пользуюсь доставкой-элементарно и быстро.Вы думаете,что в сети аптек, не найдется нормального снабженца или логиста,который решит проблему с доставкой?? Другое дело-это ни кому не нужно,вот и все.Все на старых рельсах,завод произвел,оценил,дистриб купил-накинул цену,все довольны,кроме конечного покупателя.Аптекам тоже по барабану,есть "булочки"-нет "булочек"- сами виноваты-сожрали все,зачем вам столько,меньше нужно жрать...
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§ Yorik
Как Covid-19 «короновал» дефицит
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 895
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 16.07.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Чисто технически не смогут-эт

Вспомнилась дискуссия с Марксом на тему развития современной розницы. Когда говоришь вроде абсолютно понятные и наглядные, проверяемые вещи - а собеседник называет чёрное - белым, "из принципа" :-) Но это было еще до вашей регистрации на сайте. Сейчас тоже вроде всё абсолютно понятно: что дистрибутор для того и нужен, чтобы консолидировать и распространять товар, что упорядоченная торговля без таких компаний невозможна - но вы же "из принципа" не захотите это понимать.
Но можно продолжить вашу же "логику". А ведь по ней получается, что раз "технически" проблем якобы нет (по вашему наивному утверждению), зачем тогда аптеки в данном случае? Пусть каждый потребитель заказывает на заводе, да "на попутках" получает. Ведь аптекам всё "по барабану" (ваше утверждение), так зачем это лишнее звено? Да? :lol:
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§ Сергей kst
Как Covid-19 «короновал» дефицит
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 16.07.20 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:

Конечно,как в м.фильме-баба яга против.
Ну это уже "логика" по вашему разумению,а не моя.Подискутируйте еще с Марксом,может перестанете бросаться в крайности.

[Исправлено: Сергей kst, 16.07.2020 - 14:34]
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* ACROS
Re: Как Covid-19 «короновал» дефицит
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 763
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 16.07.20 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Другое дело-это ни кому не нужно,вот и все.



Я, думаю вы ошибаетесь: ещё как "нужно"!!! Примерно, такая же схема с костанайским заводом по крупноузловой сборке авто "СарыАркаАвтоПром", Завод, почему то напрямую НЕ МОЖЕТ продавать авто частным и юридическим лицам., хотя какие проблемы: - создали отдел сбыта или коммерческий отдел и вперёд: деньги потекли рекой. Нет, создали некую прокладочную контору по реализации этих авто. Точно так же, по такой схеме создали и "прокладку" СК "Формация" - лишняя и АБСАЛЮТНО НИКОМУ НЕ НУЖНАЯ контора, но там сидят НЕПРОСТЫЕ, а НУЖНЫЕ ( может быть излишне гламурные и клановые), но зато СВОИ люди. Это примерно как с ТОО "Оператор РОП". И так по всей продукции, которая производиться тут или завозиться в Казахстан, везде лишняя, но "своя" организация, требующая своей доли в дележе куска пирога. Это как в картинке, раньше была в учебнике по истории СССР: "кому на Руси жить хорошо" - внизу всех держал на своих плечах, мужик с сохой.
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§ Сергей kst
Как Covid-19 «короновал» дефицит
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 16.07.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Солидарен
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§ Yorik
Как Covid-19 «короновал» дефицит
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 895
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 16.07.20 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
баба яга против

Да, именно. Не понимая сути, и не пытаясь её понять, но - против.
Цитата:
Сергей kst:
Подискутируйте

С кем, где и когда дискутировать - решу самостоятельно, не прибегая к вашим услугам ;-)

Обижаться - ваше право конечно, но если бы хотели понять - тогда задавали бы вопросы, интересовались у знающих людей, а не раскидывались бы безапелляционными "без проблем", "однозначно" и "по барабану"...
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§ 5555
Re: Как Covid-19 «короновал» дефицит
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 02.03.15
Отправлено: 16.07.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Завод, почему то напрямую НЕ МОЖЕТ продавать авто частным и юридическим лицам.

Ну может кому то открою секрет. Но автомобили у нас на заводе не производятся, а собираются. Соотвественно завод не владеет машинами а выполняет услуги по сборке. А владеет машиной диллер заказавший сборку из машкомплекта который он купил и предоставил заводу. То же самое с машинами иностранными. Вы решили купить мерс у официального диллера. Он покупает маш комплект который начнут собирать на заваде где нибудь в Гамбурге, потом его погрузят и привезут в салон где вы его получите.
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§ 5555
Re: Как Covid-19 «короновал» дефицит
5555


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Сообщений: 132
Регистрация: 02.03.15
Отправлено: 16.07.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для любого завода в первую очередь важна ритмичность производства. Т.е. он должен знать сколько и чего он произведет сегодня, завтра и так в течении ближайшего года. Поэтому для обеспечения ритмичности завод заключает договора только с крупными покупателями пред которыми соотвественно ставиться план по приобретению ассортимента (нужно тебе или нет, но будь добр забери со склада и оплати). Вот в роли таких компаний и выступают крупные дистрибьюторы, которые в свою очередь находят помельче и им план ставят, и так далее, пока объем партии не станет "перевариваемым" для аптеки.
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§ Yorik
Как Covid-19 «короновал» дефицит
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 895
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 16.07.20 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
такая же схема

Ну почти. С той разницей, что солидарный с вами Сергей говорил о якобы "ненужности" распространителя (дистрибутора), а вы говорите о разделении производства и продаж.
Разделение производства и дистрибутора ("распространителя-продавца) - обычная и уже проверенная мировая практика. Каждый должен заниматься своим делом. Специалисты-производственники - производить товар, специалисты в продажах - продавать его и продвигать. Добавляет ли это цену товару? Конечно да. Эффективна ли такая схема? Тоже да. Производитель не может сидеть и ждать, когда условный Сергей захочет купить авто, или пару пачек парацетамола. Держать под это дело штат, помещения, замораживать средства и т.п. Производитель должен загружать производство, наращивать его, инвестировать в развитие. И прогнозировать своё развитие, управлять им производителю позволяют как раз дистрибуторы: они дают свои потребности, они изучают рынок, они продвигают товар, они в конце концов имеют перед производителем обязательства (планы закупок/продаж)... Это то, что на поверхности. На самом деле причин для такого разделения может быть намного больше, если копнуть, например: 1. локальный производитель заключает дистрибуторский контракт с крупным дистрибутором с большим охватом территорий, и получает таким образом рост продаж, которого бы сам не достиг без огромных инвестиций в структуру; 2. производитель является налоговым резидентом по месту нахождения, а продавец - по месту регистрации, а это могут быть регионы с меньшим налогообложением (уменьшение затрат->увеличение прибыли); 3. нежелание собственников увеличивать штат/оборот и попадать в категорию крупного бизнеса, лишаясь определённых преференций и т.д....
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§ KOS77
Re: Как Covid-19 «короновал» дефицит
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 743
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 16.07.20 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
А меня интересует другой вопрос: Лекарства, которые были привезены Казахстанского производства или это гуманитарная помощь, которая недавно прибыла с России?

Лекарства везлись и везутся фурами/самолётами ежедневно. Просто сейчас в продажу (в аптеки) поступит очередная партия лекарств прошедшая "семь кругов бюрократического ада", которые хранились на складах т.к. не могли быть реализованы до этого момента. СМИ почему-то преподнесли очередное поступление лекарств на рынок, как какую-то сенсацию, словно лекарства "с неба были посланы".
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