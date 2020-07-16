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§ NG.kz
СМИ Казахстана запустили параллельный подсчет жертв COVID-19
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39359
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редакции семи новостных проектов в Казахстане запустили ресурс для публикации имен казахстанцев, умерших от коронавирусной инфекции. Журналисты полагают, что официальная статистика смертности не отражает реальную картину.
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§ Victor Yang
Re: СМИ Казахстана запустили параллельный подсчет жертв COVID-19
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12935
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.07.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в Казахстане запустили ресурс Umytpa.kz для публикации имен казахстанцев, умерших от коронавирусной инфекции.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39257

А не ущемляет ли это права родственников умерших?
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§ Сергей kst
СМИ Казахстана запустили параллельный подсчет жертв COVID-19
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 16.07.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Редакции семи новостных проектов в Казахстане запустили ресурс Umytpa.kz для публикации имен казахстанцев, умерших от коронавирусной инфекции.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39257

Кто-то же их собрал,надоумил.Или у них в едином порыве,возможно во сне,пришла в голову такая мысль))?
На кого работаете ребята?)Хайп?Нет,идея конечно хорошая,дать реальную статистику.Но вот имена и фамилии-это информация конфиденциального характера,разглашать без одобрения родственников-не есть хорошо.Возможно это сработает, и нынешний президент отправит в отставку заевшийся,на все наплевавший кабмин. Ох и сложно сейчас Токаеву,вся стая подчиняется бывшему.Может журналисты,не подчиняющиеся дочке,не смотря ни на что,помогут нынешнему президенту навести таки порядок.

[Исправлено: Сергей kst, 16.07.2020 - 11:39]
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§ abaika95
Re: СМИ Казахстана запустили параллельный подсчет жертв COVID-19
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4459
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.07.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну такое если честно, сообщить о погибшем может кто угодно, сейчас начнутся от коллег от знакомых лететь сведения которые перепроверить не всегда возможно потомучто документ о смерти можно отправить "позднее" на почту а позднее не всегда значит что отправят и перепроверять журналисты не сразу будут. Так раньше все возмушались почему врачи каждого умершего от пневмонии записывают под ковид,сейчас тоже самое но уже от народа получается каждого умершего будут проталкивать от ковида.......
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§ shootnix
Re: СМИ Казахстана запустили параллельный подсчет жертв COVID-19
shootnix


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 14.05.20
Отправлено: 16.07.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Так раньше все возмушались почему врачи каждого умершего от пневмонии записывают под ковид,сейчас тоже самое но уже от народа получается каждого умершего будут проталкивать от ковида

Ну вот, у нас будет два числа. Выводим среднее и получаем плюс-минус какие-то данные, с погрешностью 50% =)))
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§ Горожанин_kst
Re: СМИ Казахстана запустили параллельный подсчет жертв COVID-19
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1656
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 16.07.20 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
shootnix:

"Выводим среднее...плюс-минус...=)"
Не коробит, когда говоришь о смертях людских?
Бога не боишься, людей постыдись! Это же чьи то родные и близкие.
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§ shootnix
Re: СМИ Казахстана запустили параллельный подсчет жертв COVID-19
shootnix


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 14.05.20
Отправлено: 16.07.20 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Не коробит, когда говоришь о смертях людских?

Да чот нет. Мы все умрем.
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§ ACROS
Re: СМИ Казахстана запустили параллельный подсчет жертв COVID-19
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 763
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 16.07.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://мы решили, чтобы это были открытые данные, которыми могли пользоваться все СМИ//

Тогда возникает вопрос, вернее два вопроса:
1) для чего созданы и функционируют на деньги НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ - Агенство по статистике и Министерство информации и каких то технологии: разве в их обязанности не входит - считать и информировать население страны ??
2) как на это отреагирует Правительство страны, конкретно Минздрав - они , руками МВД, не начнут применять к этим семи изданиям, своё традиционное : - "распространение заведомо ложной информации" и петь свою мантру: - "верьте только официальным источникам информации, то бишь НАМ".
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