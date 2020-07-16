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≡ «Вы меня, что, до сих пор не уволили?» - Директора ТОО, которое строило колесо обозрения в Рудном, на работе не было, а подписи его были		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Вы меня, что, до сих пор не уволили?» - Директора ТОО, которое строило колесо обозрения в Рудном, на работе не было, а подписи его были
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39359
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор ТОО «АлатауГорСтрой» Дамир ИСПУЛОВ утверждал на процессе, что вся история с аттракционом прошла мимо него. «Я даже не знаю, где в Рудном расположен акимат и в какой части города стоит это колесо», - заявил свидетель суду.
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§ Victor Yang
Re: «Вы меня, что, до сих пор не уволили?» - Директора ТОО,...
Victor Yang


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Сообщений: 12935
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.07.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Я закрыл за его фирму долг по налогам, - рассказал свидетель, - он предложил идти к ним директором. Сказал: «Тендер будет, на нем заработаем!»

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39254

Или я чего-то не понимаю, или этот свидетель. Директор - это, прежде всего, ответственность. А платить такие деньжища за то чтобы занять эту должность - у меня в голове не укладывается.
Цитата:
Испулов утверждает: уходя из фирмы, он написал заявление на увольнение и считал, что был уволен. Когда разразился скандал и его вызвали на допрос в антикоррупционную службу, удивился тому, что с ним общаются как с действующим директором товарищества. Говорил, что спрашивал в фирме: «Вы, что, меня еще не уволили?!»

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39254

Идеальный "директор" для мошеннических схем! Ему приказ об увольнении не нужен, запись в трудовой - тоже.
Цитата:
- Вы когда увольнялись, ЭЦП унесли с собой? - спросил гособвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ.

- Нет. Отдал Дихаеву Хамиту, - ответил свидетель.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39254

У нас к ЭЦП вообще какое-то несерьёзное отношение. Многие заказчики передают их проектировщикам - так проще работать с экспертизой.
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§ сайлау курманов
Re: «Вы меня, что, до сих пор не уволили?» - Директора ТОО,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3897
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.07.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы прокатило и не случись этой бодяги, на правах директора распределял бонусы и все было бы в шоколаде. А теперь вот не понятки какие-то, вешают чего и не было
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§ maxsaf
Re: «Вы меня, что, до сих пор не уволили?» - Директора ТОО,...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7240
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.07.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дихаев позвонил главному бухгалтеру в декабре 2019 года и распорядился об этом.

А главбух разве не обязана была сообщить об этом звонке?
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§ ACROS
Re: «Вы меня, что, до сих пор не уволили?» - Директора ТОО,...
ACROS


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Сообщений: 763
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 16.07.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Классический ЗИЦ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, по Ильфу и Петрову "Золотой телёнок". очевидно, что: "новое - это забытое старое".

Цитата:
Victor Yang:
к ЭЦП вообще какое-то несерьёзное отношение.


Да мне кажеться у нас по стране так: я лично и все, почти, мои коллеги отдают файл с ЭЦП разным - отделам с/х; кредитным отделам; отделам статистики и другим структурам: - для отчёта, для получения справок, реестров и прочих бумажных дел. И всё нормально пока. Если кто куда залез без твоего спросу - оно же видно - из истории получения услуг в Егофе.
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§ Victor Yang
«Вы меня, что, до сих пор не уволили?» - Директора ТОО, которое строило колесо обозрения в Рудном, на работе не было, а подписи его были
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12935
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.07.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Если кто куда залез без твоего спросу - оно же видно - из истории получения услуг в Егофе.

Видно только что это ты залез и видно когда. А с какого компьютера - не видно. Всё равно это опасно, да и историю не проверяешь же каждый день.
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