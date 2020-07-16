Victor Yang Re: «Вы меня, что, до сих пор не уволили?» - Директора ТОО,... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12935

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 12:20 Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39254 - Я закрыл за его фирму долг по налогам, - рассказал свидетель, - он предложил идти к ним директором. Сказал: «Тендер будет, на нем заработаем!»Источник:

Или я чего-то не понимаю, или этот свидетель. Директор - это, прежде всего, ответственность. А платить такие деньжища за то чтобы занять эту должность - у меня в голове не укладывается.

Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39254 Испулов утверждает: уходя из фирмы, он написал заявление на увольнение и считал, что был уволен. Когда разразился скандал и его вызвали на допрос в антикоррупционную службу, удивился тому, что с ним общаются как с действующим директором товарищества. Говорил, что спрашивал в фирме: «Вы, что, меня еще не уволили?!»Источник:

Идеальный "директор" для мошеннических схем! Ему приказ об увольнении не нужен, запись в трудовой - тоже.

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- Нет. Отдал Дихаеву Хамиту, - ответил свидетель.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39254 - Вы когда увольнялись, ЭЦП унесли с собой? - спросил гособвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ.- Нет. Отдал Дихаеву Хамиту, - ответил свидетель.Источник:

У нас к ЭЦП вообще какое-то несерьёзное отношение. Многие заказчики передают их проектировщикам - так проще работать с экспертизой.