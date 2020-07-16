Цитата: Сергей kst:

Проводя параллель между нами и Кореей,можно сказать ,что 30 лет мы уже "потратили",готовясь к рывку вперед,осталось сделать его(рывок),и за 10 лет догнать и даже обогнать Корею,став такими же или даже лучьше..Автопром у нас уже есть "свой",а технологии придумаем,вот вакцину разрабатывают наши ученые,еще чего-нить разработаем.



Посмотрим, по поводу разработок различных государственных программ 18 марта 2019 года в посте за №608 по ссылке своё субъективное мнение отмечал, цитирую:



Кайрат стайер: Цели действительно амбициозные, чиновники разработали госпрограммы, вопрос как они в реальной жизни сработают? Наши чиновники тоже всякие программы разрабатывают, возможно по их разработкам в 30 в мире входим, может даже 20, критики постоянно их критикуют...



Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=798347&topic_id=36524&forumid=2