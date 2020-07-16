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§ NG.kz
Как Covid-19 «короновал» дефицит
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39358
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.20 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тотальный дефицит жаропонижающих, противовирусных препаратов и антибиотиков в аптеках Костаная и области вызвал панику среди населения. Жители оценивают ситуацию как критическую и чуть ли не смертельную. Многие - в прямом смысле слова, потому что от наличия препарата, прописанного врачом в протоколе лечения, зачастую зависит жизнь их родных и близких. Фармацевты называют процесс с нехваткой препаратов «абсолютно неуправляемым». Принимаемые местной властью меры пока малоэффективны.
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§ dandiv
Re: Как Covid-19 «короновал» дефицит
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 870
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 16.07.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А меня интересует другой вопрос: Лекарства, которые были привезены Казахстанского производства или это гуманитарная помощь, которая недавно прибыла с России?
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§ 5555
Re: Как Covid-19 «короновал» дефицит
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 02.03.15
Отправлено: 16.07.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
может дело в помощи?

ну как бы да и нет. СССР делал производство для внутреннего потребления. А США просто дало рынок сбыта. Но при этом США ввело и до сих пор не снимает блокаду КНДР. соотвественно КНДР может развиваться только за свой счет, а от этого не большие показатели...
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* Kairat stayer
Как Covid-19 «короновал» дефицит
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2005
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.07.20 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Проводя параллель между нами и Кореей,можно сказать ,что 30 лет мы уже "потратили",готовясь к рывку вперед,осталось сделать его(рывок),и за 10 лет догнать и даже обогнать Корею,став такими же или даже лучьше..Автопром у нас уже есть "свой",а технологии придумаем,вот вакцину разрабатывают наши ученые,еще чего-нить разработаем.


Посмотрим, по поводу разработок различных государственных программ 18 марта 2019 года в посте за №608 по ссылке своё субъективное мнение отмечал, цитирую:

Кайрат стайер: Цели действительно амбициозные, чиновники разработали госпрограммы, вопрос как они в реальной жизни сработают? Наши чиновники тоже всякие программы разрабатывают, возможно по их разработкам в 30 в мире входим, может даже 20, критики постоянно их критикуют...

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=798347&topic_id=36524&forumid=2
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