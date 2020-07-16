abaika95 Re: СМИ Казахстана запустили параллельный подсчет жертв COVID-19 #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4459

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:41 Ну такое если честно, сообщить о погибшем может кто угодно, сейчас начнутся от коллег от знакомых лететь сведения которые перепроверить не всегда возможно потомучто документ о смерти можно отправить "позднее" на почту а позднее не всегда значит что отправят и перепроверять журналисты не сразу будут. Так раньше все возмушались почему врачи каждого умершего от пневмонии записывают под ковид,сейчас тоже самое но уже от народа получается каждого умершего будут проталкивать от ковида.......