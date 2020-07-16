Цитата: Не прояснилась ситуация и 14 июля, когда в область прибыла большая партия дефицитных лекарств.

Вроде позиционировали эти лекарства как гуманитарную помощь, а она по идее должна быть бесплатной? Или все же нет? Или местные "дестрибьюторы" занимаясь просто разгрузочно-погрузочными работами гуманитарки еще и накручивают, чтобы что-то к в нужных карманах осело?

А аптеки, которые, думаю, не бедствуют, ясно сказали НУЖНЫ лекарства, а не эта финансовая помощь в 300 млн, когда не откуда взять препараты.

Что делали власти и 2 завода в Казахстане начиная с марта не известно, но мощности увеличили только недавно... А еще всякие депутаты успокаивают, что могло быть и хуже.... Куда хуже? Чем вы занимались 30 лет, что страна не прокормить не вылечить не способна немногочисленное население.

Порядка не будет, пока нет хозяина в стране и все похерили, разодрали по дистрибьюторам и насадили родственников.