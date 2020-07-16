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§ NG.kz
Как Covid-19 «короновал» дефицит
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39358
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.20 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тотальный дефицит жаропонижающих, противовирусных препаратов и антибиотиков в аптеках Костаная и области вызвал панику среди населения. Жители оценивают ситуацию как критическую и чуть ли не смертельную. Многие - в прямом смысле слова, потому что от наличия препарата, прописанного врачом в протоколе лечения, зачастую зависит жизнь их родных и близких. Фармацевты называют процесс с нехваткой препаратов «абсолютно неуправляемым». Принимаемые местной властью меры пока малоэффективны.
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§ KOS77
Re: Как Covid-19 «короновал» дефицит
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 742
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 16.07.20 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
 долгий процесс сертифицирования препаратов. Россия в нас, как в клиентах, особо не нуждается, она обеспечивает свой рынок. Закупать у них препараты дороже мы не можем, потому что существует ценовой потолок.

Хоть кто-то, тихонько огласил пару реальных причин "дефицита" лекарств, пока другие почему-то отмалчиваются в место того чтобы сообщить об этом Президенту, а не в региональных СМИ.
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§ Vit
Re: Как Covid-19 «короновал» дефицит
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9544
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.20 - 06:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
14 июля в Костанай пришла фура с 200 тоннами дефицитных лекарств, но большинство аптек их пока не получили  / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Наверно 20тонн. 200тонн это 3 жд вагона или 10 фур.
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§ Vit
Как Covid-19 «короновал» дефицит
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9544
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.20 - 06:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По мнению Абдрашитовой, дефицит лекарств спровоцировали сами жители, закупив впрок

Прекращайте, это не ажиотаж, а реальный спрос. Больных в 100 раз больше чем выдаёт официальная статистика, потому что:Цитата:
В больницу не берут ни с температурой, ни с воспалением легких. Прописали лечение по телефону, идешь в аптеку, а там ничего нет


[Исправлено: Vit, 16.07.2020 - 05:42]
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§ Сергей kst
Re: Как Covid-19 «короновал» дефицит
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 16.07.20 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему все аптеки ждут ,пока какой-то ИНКАР привезет необходимые лекарства.?
Цитата:
Сегодня к нам прибыло 200 тонн препаратов, среди которых - 35 000 упаковок парацетамола, азитромицин и другие лекарства, - отметил во время разгрузки директор ТОО «Инкар» Жанат ИСКАКОВ. - У нас уже есть заявки на поставку препаратов в сеть аптек ТОО «Витайм» («Цветная»), ТОО «Фармаком», ТОО «Айболит» (59-я аптека), в аптеки «Забота». Я не знаю, будут ли они использовать на покупку наших препаратов выделенные им акиматом средства.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=731&storyid=26243

Наших препаратов.Ну что за...Дистрибьюторы-,без них никак?В нынешней ситуации ,думаю,фармзаводы могут отпускать напрямую аптекам ,по запросу,необходимые лекарства,что бы не ждать никаких дистрибьюторов.
Такое впечатление,что наше государство ,действует ка лебедь рак и щука,из басни,-все тянут,стараются,но каджый в свою сторону.А в итоге результата ноль.
На местах,нет нормальных хозяйственников-управленцев,есть болтовня и понты,статистика на бумаге.И как "пожар",тушат бензином.Вот они,как говорил Задорнов-эффективные менеджеры,во всей своей красе."Эффективно" справляются с проблемами.
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§ yudjin
Re: Как Covid-19 «короновал» дефицит
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6774
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.07.20 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не прояснилась ситуация и 14 июля, когда в область прибыла большая партия дефицитных лекарств.

Вроде позиционировали эти лекарства как гуманитарную помощь, а она по идее должна быть бесплатной? Или все же нет? Или местные "дестрибьюторы" занимаясь просто разгрузочно-погрузочными работами гуманитарки еще и накручивают, чтобы что-то к в нужных карманах осело?
А аптеки, которые, думаю, не бедствуют, ясно сказали НУЖНЫ лекарства, а не эта финансовая помощь в 300 млн, когда не откуда взять препараты.
Что делали власти и 2 завода в Казахстане начиная с марта не известно, но мощности увеличили только недавно... А еще всякие депутаты успокаивают, что могло быть и хуже.... Куда хуже? Чем вы занимались 30 лет, что страна не прокормить не вылечить не способна немногочисленное население.
Порядка не будет, пока нет хозяина в стране и все похерили, разодрали по дистрибьюторам и насадили родственников.
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§ Сергей kst
Как Covid-19 «короновал» дефицит
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 16.07.20 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А аптеки, которые, думаю, не бедствуют, ясно сказали НУЖНЫ лекарства, а не эта финансовая помощь в 300 млн, когда не откуда взять препараты.
Что делали власти и 2 завода в Казахстане начиная с марта не известно, но мощности увеличили только недавно...

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=857675&topic_id=41235&forumid=1#857675


Возможно по чьей-то указке с верху ,притормозили выпуск лекарств.Главный акционер у нас кто?Кто может вставлять палки в колеса Токаеву?Мнение сугубо личное конечно,но думается мне,кое-кому не нравится вектор действий нынешнего президента.
Помните,как под занавес СОЮЗа,искуственно создавали дефицит всего,хотя на складах было все(у друга,дед был директором одной из баз облпотребсоюза),ну и со всеми вытекающими последствиями,когда люди сами захотели кокаколу,джинсы,мальборо и жвачку.
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§ ACROS
Re: Как Covid-19 «короновал» дефицит
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 16.07.20 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit: в Костанай пришла фура с 200 тоннами


Как её "пропустили" эту ФУРУ, транспортный контроль? Нагрузка на ось зашкаливает.
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§ ACROS
Re: Как Covid-19 «короновал» дефицит
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 16.07.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Кто может вставлять палки в колеса Токаеву?


Акимы - так заявила детский омбудсмен Аружана Саин во время онлайн-брифинга Антикора.
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* Rexyn
Re: Как Covid-19 «короновал» дефицит
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 222
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 16.07.20 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По поводу 20-200 тонн. Была допущена техническая ошибка. Исправили. Спасибо, что сообщили.
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* Kairat stayer
Как Covid-19 «короновал» дефицит
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2005
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.07.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
На местах,нет нормальных хозяйственников-управленцев,есть болтовня и понты,статистика на бумаге.И как "пожар",тушат бензином.Вот они,как говорил Задорнов-эффективные менеджеры,во всей своей красе."Эффективно" справляются с проблемами.


В Южной Корее эффективные менеджеры, которая за 40 лет из отсталой аграрной страны стала высокоразвитой и известной всему миру. На днях отмечали, что в трудное время Южная Корея выделит 133 млрд. долларов из государственных средств на проект по созданию почти 2 млн рабочих мест к 2025 году. Планируют, что благодаря указанным и другим мерам экономически рост в стране не будет снижаться.

Подробнее здесь: http://news.leportale.com/doc?id=216120071
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§ Сергей kst
Как Covid-19 «короновал» дефицит
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 16.07.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В Южной Корее эффективные менеджеры, которая за 40 лет из отсталой аграрной страны стала высокоразвитой и известной всему миру


Согласен,в Корее и автопром,и технологии и еще много чего.
Проводя параллель между нами и Кореей,можно сказать ,что 30 лет мы уже "потратили",готовясь к рывку вперед,осталось сделать его(рывок),и за 10 лет догнать и даже обогнать Корею,став такими же или даже лучьше..Автопром у нас уже есть "свой",а технологии придумаем,вот вакцину разрабатывают наши ученые,еще чего-нить разработаем.
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§ Ksy
Re: Как Covid-19 «короновал» дефицит
Ksy


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 27.06.20
Отправлено: 16.07.20 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:

Работаю в этой сфере лет 15. Чисто технически заводы никакне смогут отпускать напрямую аптекам. Так могут писать лишь те, кто не знает тонкостей. Аптек по области очень много. Как Вы представляете отпустить? А довозить до аптеки как? У каждого дистрибьютора есть график поставок лекарств в тот или иной район. Если напрямую с завода отпускать то бардак будет во-первых. Во вторых, не купит аптека лекарств на такую сумму, что бы оправдалась доставка. Да и по скорости доставки тоже вопрос...А потом контролировать оплату. Так отпустили дистру в Костанай отвезли и все.. А там уже в какой хотите район или город отвозите сами.
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* Kairat stayer
Как Covid-19 «короновал» дефицит
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2005
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.07.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Возможно по чьей-то указке с верху ,притормозили выпуск лекарств.


Спрос увеличился, поэтому образовался дефицит. У отечественных производителей производственных мощностей недостаточно, в основном они работали на внутренним рынке.
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§ abaika95
Как Covid-19 «короновал» дефицит
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4459
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.07.20 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Южной Корее эффективные менеджеры, которая за 40 лет из отсталой аграрной страны стала высокоразвитой и известной всему миру/




Странно как же так получилось, один народ,один язык,одна ментальность но одним Корейцам помогал СССР а другим США и одни сейчас высокоразвитая страна (прям без ничьей помощи стали такими) а другие КНДР) может дело в помощи?
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