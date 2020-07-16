Цитата: долгий процесс сертифицирования препаратов. Россия в нас, как в клиентах, особо не нуждается, она обеспечивает свой рынок. Закупать у них препараты дороже мы не можем, потому что существует ценовой потолок.

Хоть кто-то, тихонько огласил пару реальных причин "дефицита" лекарств, пока другие почему-то отмалчиваются в место того чтобы сообщить об этом Президенту, а не в региональных СМИ.