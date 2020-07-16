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§ NG.kz
Как Covid-19 «короновал» дефицит
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39353
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.20 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тотальный дефицит жаропонижающих, противовирусных препаратов и антибиотиков в аптеках Костаная и области вызвал панику среди населения. Жители оценивают ситуацию как критическую и чуть ли не смертельную. Многие - в прямом смысле слова, потому что от наличия препарата, прописанного врачом в протоколе лечения, зачастую зависит жизнь их родных и близких. Фармацевты называют процесс с нехваткой препаратов «абсолютно неуправляемым». Принимаемые местной властью меры пока малоэффективны.
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§ KOS77
Re: Как Covid-19 «короновал» дефицит
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 742
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 16.07.20 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
 долгий процесс сертифицирования препаратов. Россия в нас, как в клиентах, особо не нуждается, она обеспечивает свой рынок. Закупать у них препараты дороже мы не можем, потому что существует ценовой потолок.

Хоть кто-то, тихонько огласил пару реальных причин "дефицита" лекарств, пока другие почему-то отмалчиваются в место того чтобы сообщить об этом Президенту, а не в региональных СМИ.
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§ Vit
Re: Как Covid-19 «короновал» дефицит
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9544
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.20 - 06:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
14 июля в Костанай пришла фура с 200 тоннами дефицитных лекарств, но большинство аптек их пока не получили  / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Наверно 20тонн. 200тонн это 3 жд вагона или 10 фур.
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§ Vit
Как Covid-19 «короновал» дефицит
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9544
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.20 - 06:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По мнению Абдрашитовой, дефицит лекарств спровоцировали сами жители, закупив впрок

Прекращайте, это не ажиотаж, а реальный спрос. Больных в 100 раз больше чем выдаёт официальная статистика, потому что:Цитата:
В больницу не берут ни с температурой, ни с воспалением легких. Прописали лечение по телефону, идешь в аптеку, а там ничего нет


[Исправлено: Vit, 16.07.2020 - 05:42]
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