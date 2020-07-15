Цитата: Vit:

Куда они их угрохали

Художественный фильм "Snatch"!!! А то что нет, потратили на имидж и узнаваемость страны в мире. В смысле на придумку разделять заражённых на тех у кого есть таки болезнь и тех у кого нет, и на сочинение пневмонии неизвестной природы, тем самым в очередной раз представив на общемировое обозрение наш казахстанский гений.