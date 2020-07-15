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§ NG.kz
8 аппаратов для выработки кислорода подарили городской больнице Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39351
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.20 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аппараты в дар от городской мечети привезли в больницу сегодня, 15 июля. Напомним, что 29 июня на базе этого медучреждения был развернут провизорный стационар для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
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§ maxsaf
Re: 8 аппаратов для выработки кислорода подарили городской...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7239
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.07.20 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прям на улице решили медицинское оборудование распаковать?)) Койки тоже будут на свежем воздухе что-ли? ))
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§ Vit
8 аппаратов для выработки кислорода подарили городской больнице Костаная
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9542
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.07.20 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Мне другое не понятно. С весны на борьбу было выделено лярды. Куда они их угрохали если больницам мечеть, а не минздрав дарят жизненно важные аппараты.
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§ maxsaf
8 аппаратов для выработки кислорода подарили городской больнице Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7239
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.07.20 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Мне другое не понятно. С весны на борьбу было выделено лярды. Куда они их угрохали если больницам мечеть, а не минздрав дарят жизненно важные аппараты

На ремонт мечети))
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