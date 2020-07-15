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§ NG.kz
Требованием медсестры сделать прививку заболевшему ребенку возмутилась жительница Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39350
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.20 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жительница Костаная пожаловалась на медсестру поликлиники, которая настаивала на плановой вакцинации ребенка, несмотря на то что вся семья на больничном.
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§ abaika95
Требованием медсестры сделать прививку заболевшему ребенку возмутилась жительница Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4457
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.07.20 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ранее ее члены контактировали с родственницей, больной коронавирусом/




По меньше контактов по меньше!

[Исправлено: abaika95, 15.07.2020 - 16:14]
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§ Красный
Re: Требованием медсестры сделать прививку заболевшему ребенку...
Красный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 04.08.07
Отправлено: 15.07.20 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если ничего не поменялось, то фильтр у них прям перед дверьми детского отделения. очень удачно. :-(
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§ Гриня
Re: Требованием медсестры сделать прививку заболевшему ребенку...
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 692
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 15.07.20 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Молодцы что сказать,премию Дарвина заслужили

Сам ты кандидат на премию.Извините за выражение-"дебила кусок". По ситуции люди повели себя абсолютно адекватно.Сомневаюсь что они зная что человек болен-ходили к нему в гости и лезли обниматься.Либо не знали что болен,либо нельзя было избежать контакта.Раз так получилось ,то ведут себя абсолютно верно.
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§ Сергей kst
Требованием медсестры сделать прививку заболевшему ребенку возмутилась жительница Костаная
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 105
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 15.07.20 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может я что-то не понимаю,просветите тогда,но такие вопросы должен решать врач,а не медсестра.Тем более настаивать на вакцинации,отметая в сторону то,что ребенок болен.Может она еще и оперирует по тихому,не дай Бог.
С малым дитем,какого х. фига шарохаться по родственникам.Пусть даже они и с виду не больны.Где не надо-яж матерь ,а где надо мозгов тютю.

[Исправлено: Сергей kst, 15.07.2020 - 14:48]
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§ yudjin
Re: Требованием медсестры сделать прививку заболевшему ребенку...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6773
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.07.20 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
несколько раз подобная ситуация былая, когда ребенок болел и подходило время прививки. Без проблем переносили до выздоровления. видать с медсестрой что-то не то или план по вакцинированным срывается. А родители всё правильно делают. Выздоровит и сделают прививку.
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§ abaika95
Требованием медсестры сделать прививку заболевшему ребенку возмутилась жительница Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4457
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.07.20 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Сам ты кандидат на премию.Извините за выражение-"дебила кусок"/


Не извиняю




Цитата-/Сомневаюсь что они зная что человек болен-ходили к нему в гости и лезли обниматься.Либо не знали что болен,либо нельзя было избежать контакта./


Контакты всегда можно минимизировать в любом случае и да сам ты кусок!

[Исправлено: abaika95, 15.07.2020 - 16:16]
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§ Victor Yang
Re: Требованием медсестры сделать прививку заболевшему ребенку...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12931
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.07.20 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
то форумилровка "ранее члены семьи контактировали с родственницей.." тут не подходит значит в гости ходили зная какая обстановка в стране/городе

А ты дома с марта сидишь и родственников/друзей не видел с тех пор?
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§ abaika95
Требованием медсестры сделать прививку заболевшему ребенку возмутилась жительница Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4457
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.07.20 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А ты дома с марта сидишь и родственников/друзей не видел с тех пор?




Нет в мае видел всех пока возможность была и карантин сняли, как только началась котовасия с больными опять,контакты минимизировал а в данном случае члены семьи встречались с ковидродственицей явно заразившейся недавно в пределах 1-2 недель что говорит о том что люди сами создают себе проблемы похождениями когда вокруг все болеют
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§ Мама ребенка
Требованием медсестры сделать прививку заболевшему ребенку возмутилась жительница Костаная
Мама ребенка


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 15.07.20
Отправлено: 15.07.20 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По гостям мы не шатаемся и не шатались. Со своей мамой контактировал только супруг, и контакта было не избежать. От том, что у нее коронавирус она не подозревала, делала снимок, но ее уверяли, что легкие чистые и лечили от астмы, лишь повторный снимок уже перед самой госпитализацией показал двухстороннюю пневмонию. Вначале заболел супруг, после по цепочке - все мы, и к сожалению, переносим заболевание тяжело..Вопрос ведь не в этом. Как бы то ни было, мы сразу самоизолировались и предупредили врачей, которые на вызовах вели себя очень спокойно и адекватно,большое им за это уважение и поклон. Вопрос- в отношении медсестры, которая, зная о том, что болеет вся семья, даже не пожелала нам выздоровления и не узнала, нужна ли какая-нибудь помошь, настаивала на прививке или на том, что бы я лично пришла и написала отказ. И уже через пару дней писала мне в ватсап- Уже здоровы? Сейчас вновь объявили о строжайшем 2-х недельном карантине, отменены все плановые операции, лишь плановая вакцинация осталась обязательна по непонятным причинам, тем самым создаем условия для потенциального распространения вируса. Как показывает практика, иногда больной может не знать о том, что заражен. В нашем же случае, мы сразу предупредили всех, тем не менее нас упорно продолжают звать на прививку. Хотя я считаю, что после перенесенного заболевания у ребенка должен быть медотвод хотя бы на несколько месяцев
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§ abaika95
Требованием медсестры сделать прививку заболевшему ребенку возмутилась жительница Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4457
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.07.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Со своей мамой контактировал только супруг, и контакта было не избежать/




Спорно,всегда можно минимизировать личный контакт при хорошем желании, но все же каюсь,извиняюсь был наверно не прав
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§ Victor Yang
Требованием медсестры сделать прививку заболевшему ребенку возмутилась жительница Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12931
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.07.20 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мама ребенка:
Вопрос- в отношении медсестры

У вас правильная позиция. Медсестра, почему-то, на своей волне.
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§ Vit
Re: Требованием медсестры сделать прививку заболевшему ребенку...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9541
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.07.20 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мама ребенка:

Я б на вашем месте щас переживал не за прививку и грубую медсестру. Вы перечислили серьёзные симптомы. У нас в палате у кого отдышка дают кислородом дышать и у них как правило около 70%легких поражены. Проверьте сатурацию.
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§ Мама ребенка
Требованием медсестры сделать прививку заболевшему ребенку возмутилась жительница Костаная
Мама ребенка


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 15.07.20
Отправлено: 15.07.20 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спасибо за совет, врачи - терапевт и педиатр проводили осмотр, проведение рентгена и проверку сатурации не назначили, сейчас проходим лечение амбулаторно, идем на поправку
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§ Butch
Re: Требованием медсестры сделать прививку заболевшему ребенку...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1038
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 15.07.20 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больница это такая же организация как и любая другая государственная или частная. Так же точно там встречается некомпетентность и формальное отношение к работе. В данном случае не повезло натолкнуться на подобного работника, не более того.
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