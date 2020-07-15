Цитата: yudjin:

а если еще и квасить начнёт

Таки да. Если квасить начнут и по поводу засолки капусты, то точно всякий вирус от нас сбежит к поедателям европейских голубых рыб.

Шо ж за континент такой, куда ни плюнь всё у них небесного оттенка?! Шо люди шо рыбы. Надо как-то "зелёным" озаботится и протолкнуть закон запрещающий всяческий контакт европейцев с животными. Бо те их дурному научат.

