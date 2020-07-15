Цитата: Butch:

, кстати, он же и повинен Зачем рассказал что ИИ собирает информацию о человеке исходя из сообщений в том числе?

Так вон оно чё виной всему ИИ оказывается?

Я честно говоря особо не читал ваши комментарии,но надеюсь вы не написали что то такое, что теперь стыдно перед ИИ?