Мама ребенка Требованием медсестры сделать прививку заболевшему ребенку возмутилась жительница Костаная #9





(Пользователи) Сообщений: 2

Регистрация: 15.07.20 (Пользователи) Отправлено: - 16:00 По гостям мы не шатаемся и не шатались. Со своей мамой контактировал только супруг, и контакта было не избежать. От том, что у нее коронавирус она не подозревала, делала снимок, но ее уверяли, что легкие чистые и лечили от астмы, лишь повторный снимок уже перед самой госпитализацией показал двухстороннюю пневмонию. Вначале заболел супруг, после по цепочке - все мы, и к сожалению, переносим заболевание тяжело..Вопрос ведь не в этом. Как бы то ни было, мы сразу самоизолировались и предупредили врачей, которые на вызовах вели себя очень спокойно и адекватно,большое им за это уважение и поклон. Вопрос- в отношении медсестры, которая, зная о том, что болеет вся семья, даже не пожелала нам выздоровления и не узнала, нужна ли какая-нибудь помошь, настаивала на прививке или на том, что бы я лично пришла и написала отказ. И уже через пару дней писала мне в ватсап- Уже здоровы? Сейчас вновь объявили о строжайшем 2-х недельном карантине, отменены все плановые операции, лишь плановая вакцинация осталась обязательна по непонятным причинам, тем самым создаем условия для потенциального распространения вируса. Как показывает практика, иногда больной может не знать о том, что заражен. В нашем же случае, мы сразу предупредили всех, тем не менее нас упорно продолжают звать на прививку. Хотя я считаю, что после перенесенного заболевания у ребенка должен быть медотвод хотя бы на несколько месяцев