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§ NG.kz
Жара пока нас не покинет: о погоде в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39350
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.20 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня, 16-18 июля, на всей территории Костанайской области, будет малооблачно, осадков не ожидается. Небольшие дожди возможны только в самом конце текущей недели.
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§ Victor Yang
Re: Жара пока нас не покинет: о погоде в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12931
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.07.20 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К коронавирусу нам ещё засухи не хватает. Видимо, 2020-й - какой-то судный год, особенно для индустрии развлечений.
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