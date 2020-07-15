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§ NG.kz
Закон о борьбе с коррупцией хотят изменить в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39350
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.20 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Концепцию проекта представило Агентство по противодействию коррупции (АПК). Публичное обсуждение продлится до 20 июля. Среди новшеств - усиление ответственности за коррупцию среди сотрудников силовых органов и судей.
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§ abaika95
Re: Закон о борьбе с коррупцией хотят изменить в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4457
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.07.20 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Строгость наших законов компенсируется не обязательностью их исполнения
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§ peshexod
Re: Закон о борьбе с коррупцией хотят изменить в Казахстане
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3576
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 15.07.20 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Строгость наших законов компенсируется не обязательностью их исполнения

:lol: в точку
Цитата:
Предлагается отменить кратный штраф для лиц, совершивших особо тяжкие коррупционные преступления.

Для чего вводили эту меру? Для смеху? Украл поймали не повезло, не поймали повезло ))
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§ Козлов я
Re: Закон о борьбе с коррупцией хотят изменить в Казахстане
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1541
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.07.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ drakon
Закон о борьбе с коррупцией хотят изменить в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19600
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один метр верёвки, в Казахстане,
стоит то всего 120 - 190 тенге... :lol:
Всего то за 500 тенге, можно -
искоренить коррупцию... :-o
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* сайлау курманов
Re: Закон о борьбе с коррупцией хотят изменить в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3892
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.07.20 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С коррупцией можно покончить раз и навсегда не прибегая китайским методам. Достаточно мониторить передвижение крупных сумм и покупок, с обязательным подтверждением этого. Кто этим должны заниматься Толи боятся, Толи стесняются, одним словом они занимаются мелочью, базарным торговцами, сапожники и цирюльники, когда строятся огромные дворцы и в них по несколько дорогих авто. Туда проверяющие никогда носу не сунут
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§ Сергей kst
Закон о борьбе с коррупцией хотят изменить в Казахстане
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 105
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 15.07.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В агентстве пояснили, что эти поправки предусматривались еще в 2019 году, но не были поддержаны согласующими органами, среди которых КНБ, МВД, МИД, Генпрокуратура и другие.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39248


Не удивлен.

Цитата:
В апреле 2020 года стало известно, что отток денежных средств за пределы страны за 5 лет составил 86 миллиардов долларов.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39248?1594801625

Вышеперечисленные аббревиатуры, вероятно, знают где бабло.

[Исправлено: Сергей kst, 15.07.2020 - 14:32]
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§ Добрый земледелец
Закон о борьбе с коррупцией хотят изменить в Казахстане
Добрый земледелец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 22.01.19
Отправлено: 15.07.20 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рецепт Петра 1 может и не сработать. У нас вдруг верёвка может подорожать до нескольких миллиардов)))
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§ abaika95
Закон о борьбе с коррупцией хотят изменить в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4457
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.07.20 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Рецепт Петра 1 может и не сработать/



Ну судя по тому что в окружении Петра были сплошником воры начиная от самого Меньшикова то рецепт действительно такой себе)
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