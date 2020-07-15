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≡ Аружан Саин о 42 500 тенге: Соцпомощь должны выплачивать исходя из количества детей		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аружан Саин о 42 500 тенге: Соцпомощь должны выплачивать исходя из количества детей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39350
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.20 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сумма социальных выплат во время карантина должна зависеть от количества детей в семье, считает уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Аружан Саин. Детский омбудсмен надеется, что к её предложению прислушается межведомственная комиссия.
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§ Сергей kst
Re: Аружан Саин о 42 500 тенге: Соцпомощь должны выплачивать...
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 105
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 15.07.20 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аружан Саин-умница.
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* Георгий ГОВОРОВ
Re: Аружан Саин о 42 500 тенге: Соцпомощь должны выплачивать...
Георгий ГОВОРОВ


(Журналисты)
Сообщений: 35
Регистрация: 01.03.19
Отправлено: 15.07.20 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется, акцент нужно поменять. Не "исходя из", а "с учётом" наличия и количества детей. Одно слово, а разница огромная.
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